生猪存栏年底前有望止降回升

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海昨天在农业农村部举行的生猪生产形势例行新闻发布会上表示，10月份生猪生产主要指标都出现了积极变化，年底前存栏有望止降回升，市场供应明显增加或将在明年下半年，力争明年底生猪存栏基本恢复到常年80%左右水平。

昨天的发布会上，有记者就目前生猪生产的形势提问。杨振海表示，10月份能繁母猪环比增长0.6%，是自去年4月份以来能繁母猪存栏环比首次增长；全国规模养猪场生产持续较快恢复；全国生猪存栏降幅进一步收窄；全国生猪生产恢复面不断扩大。

他说，从这些积极因素判断，当前全国生猪产能下滑已基本见底，年底前存栏有望止降回升。

在谈及生猪生产什么时候能够恢复时，杨振海称，生猪生产有自身的规律，恢复生产还是需要一个过程，主要还取决于今年下半年农产母猪存栏量。目前农产母猪存栏量已经逐渐回升，照此趋势发展和疫情稳定的情况下，明年上半年生猪生产总体来说将进一步好转。但是市场供应明显增加可能还要到明年下半年，“我们的目标是力争明年底基本恢复到常年80%左右的水平。”

今年禽肉、禽蛋及牛羊产品全面增产，在一定程度上缓解猪肉供应偏紧的局面。杨振海介绍，综合各方面的数据分析，农业农村部预计全年禽肉增产潜力在300万吨以上，牛奶增产160万吨以上，禽蛋增产80万吨以上，牛羊肉增产30万吨以上。总的来看，禽肉、禽蛋及牛羊产品全面增产，禽肉增产更多，可在一定程度上缓解猪肉供应偏紧的局面，丰富老百姓“菜篮子”产品供给。畜产品供给是有保障的。

针对目前市场上出现的所谓“非洲猪瘟中试苗、自家苗、进口苗”，杨振海表示，这些疫苗都是非法疫苗，养殖场（户）如使用，可能导致猪群感染病并引发疫情传播，绝不能掉以轻心。

“生产、销售、使用这些非法疫苗是严重的违法行为，畜牧兽医部门将坚决从重从快惩处，依法顶格处罚。”杨振海说。（记者 张钦 熊颖琪）