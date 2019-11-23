增加养老财富储备需平衡各方利益

中共中央、国务院近日印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（简称《规划》），其中提出，要夯实应对人口老龄化的社会财富储备，通过完善国民收入分配体系，优化政府、企业、居民之间的分配格局，稳步增加养老财富储备。

我国是世界上老年人口最多的国家，目前60岁及以上老年人已达2.49亿人，占总人口的比重上升至17.9%，且老龄化程度还在持续加深，养老金支付压力较大。尽管现阶段全国养老金还没有出现缺口，但由于供养人口的持续增加，未来养老金支付可能面临更大的压力，需要未雨绸缪夯实养老财富储备基础。在此大背景下，中央及时出台《规划》，全力推进养老财富储备制度改革，这对确保养老财富储备持续增加，具有重大现实意义。

确保老有所养，需要以充足的养老财富储备为兜底。近年来，我国驰而不息推进养老改革，构建了覆盖全民的养老保险制度，养老财富储备持续增加，保证了全国养老金的正常支付。与此同时，也要清醒地认识到，我国老年人口基数大，养老财富储备不足一直是居民老有所养面临的巨大挑战，历来都是难啃的改革难题。加之养老财富储备制度改革涉及政府、企业和居民利益的重大调整，更是让改革面临巨大的困难。如何平衡各方利益诉求，成为养老财富储备制度改革必须破解的课题。

在稳步增加养老财富储备的改革攻坚战中，政府居于主导地位，应对此承担更多的财政负担义务，但这并不意味着公共财政要对养老财富储备承担全部投入责任，作为直接受益者，企业和居民也要承担相应的义务。如果政府全额负担养老财富储备，不仅会导致国家财力不堪重负，也有违“谁受益、谁负担”的公平原则。在这种语境下，政府所做的，就是要找准各方利益的平衡点，以此建立起更加公平的养老财富储备制度体系。

此番印发的《规划》明确提出，要通过优化政府、企业、居民之间的分配格局，来稳步增加养老财富储备。这种改革思路，实际上是以公平正义原则，来促进各方利益的平衡，为养老财富储备改革提供了根本遵循。当前，我国经济已步入高质量发展转型阶段，政府为营造良好营商环境而大规模减税降费，企业和居民的养老保险缴纳比例大幅下降，更有必要坚持平衡各方利益的原则，通过行之有效的举措，实现既不增加企业和居民负担，又不让国家财政背上沉重包袱的养老财富储备改革目标。

对此，政府在主导改革时，需要合理安排各方的负担份额。对于居民，应在不影响基本收入的前提下，适当增加负担份额；对于企业，应对其增加的营商成本，通过减税降费政策的动态调整，将增加的负担合理地分摊给政府、企业和职工。政府要有效应对实施养老财富储备改革增加的财政支出压力，可通过加大国有资本对社保基金的充实力度，以及通过投资让社保基金增值等方式来解决。如此当能在各方可承受的负担范围内，确保养老财富储备改革的应声而落，实现养老财富储备的持续增加。

党的十九大报告指出，要在老有所养上不断取得新进展，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感。以平衡各方利益的公平原则促进养老财富储备持续增加，是确保老有所养的有效路径。相信只要坚持正确方向，稳健发力久久为功，一定能建成让政府、企业、居民都能共赢的养老财富储备制度。（万周）