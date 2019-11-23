生猪生产回暖势头显现

养猪业是关乎国计民生的重要产业，今年以来，生猪保供稳价牵动人心。11月22日，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会，介绍当前生猪生产形势。

供需矛盾有所缓解

9月6日，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，明确了一揽子支持生猪生产发展的政策措施。8月底以来，农业农村部就会同国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通部和银保监会等部门密集出台了17条政策措施。

“政策措施含金量比较高，各项政策的效果正在显现，全国生猪生产整体上进入了止降回升的转折期。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海说，生猪存栏环比降幅进一步收窄，能繁母猪存栏开始止降回升，规模养殖场生产恢复进一步加快，各项生产指标都在好转，供需矛盾有所缓解。“进入11月份，生猪价格也有所回落。”

今年1—9月份，全国承保的生猪超过3亿头，同比增长6.19%。各地也都加大了政策落实力度。截至目前，全国已有20多个省（区、市）出台了扶持生猪生产的政策文件，多数省份将生猪稳产保供的目标分解到市县，进一步压实责任；一些省份大力支持龙头企业扩产增养，建设高标准规模养殖场，增加产能的同时推动产业升级。

生产指标出现积极变化

当前，随着扶持生猪生产各项利好政策的落实落地，加上市场行情看好，养殖户补栏增养的积极性明显提升，10月份生猪生产主要指标都出现了积极变化。

全国能繁母猪存栏首次止降回升。10月份，能繁母猪环比增长0.6%，这是自去年4月份以来能繁母猪存栏环比首次增长。全国规模养殖场生产持续较快恢复。10月份全国年出栏5000头以上的规模养殖场生猪存栏环比增长0.5%；能繁母猪存栏环比增长4.7%。规模养殖场生猪存栏和能繁母猪存栏均已连续两个月环比增长。全国生猪存栏降幅进一步收窄。10月份全国生猪存栏环比降幅0.6%，与8月份、9月份相比，分别收窄了9.2和2.4个百分点。全国生猪生产恢复面不断扩大。东北、西北和黄淮海地区生猪恢复比较快，西南、华南地区产能下滑也趋缓。12个省份生猪存栏止降回升，恢复最快的省份环比增幅超过7%，17个省份能繁母猪存栏止降回升，比9月份增加4个省份，有的省份环比增幅超过10%。

农业农村部提供的生猪生产数据显示，目前，能繁母猪存栏量已经止降回升，照此趋势发展，明年上半年生猪生产将进一步好转。

猪瘟疫情防控依然复杂严峻

每年秋冬季是动物传染病高发季节，截至11月21日，全国共报告发生160起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪119.3万头，全国还有2个省3起疫情目前没有解除封锁，其他省份疫区已解除封锁。

近期农业农村部组织各地开展了“大清洗、大消毒”行动，开展全国秋季重大动物疫病防控大检查，派出多个工作组赴各有关省份开展督导，采取多项措施，全力做好各项防控工作。努力保障疫情防控形势持续向好，确保疫情不反弹。

非洲猪瘟疫苗研制进展如何？杨振海说，“非洲猪瘟疫苗研制是一个世界性难题，截至目前，包括中国在内的全世界各国还没有一个批准上市销售防控非洲猪瘟的商品化疫苗。”农业农村部积极支持、鼓励所有合法合规的科研机构和企业开展非洲猪瘟防控技术的研究工作。

据介绍，从掌握的情况看，各研究单位进展不一，进度最快的也还处于临床前研究和转基因生物安全评价阶段，都没有向农业农村部提出开展临床试验申请。如有关单位研制的非洲猪瘟疫苗达到“安全、有效和质量可控”，农业农村部将积极推进开展临床试验。目前市场上出现的所谓“非洲猪瘟中试苗、自家苗、进口苗”，按照《兽药管理条例》规定，都是非法疫苗，都是要严厉打击的。

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 07 版）