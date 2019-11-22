祁东少女被强奸案，“长期卖淫说”需要事实依据

未满12周岁、在校就读、突然失联、被救后出现精神障碍——这些情节与“长期卖淫”相违和，当地检方还需拿出令人信服的事实证据。

本周，湖南“祁东女孩被强奸”一案，引发社会强烈关注。当地19日回应，7名涉案人员被逮捕。不过，最新的媒体报道，似乎又再次加重了公众的担忧。

据媒体报道，针对检方提供的书面材料，女孩父亲表示，“有两点我们完全不能认可，一是‘年龄存疑’，二是‘长期卖淫’。”他不断追问，为何会对女儿的出生日期反复调查？周婷（化名）的年龄绝对准确，生于2007年12月，未满12岁。同时，他完全不认可“长期卖淫”的说法。案发前几天女儿还在学校读书，怎么会长期卖淫呢？如果非要说她长期卖淫，包括学校在内也要承担责任。

家属的说法，很快就引来了网上的附和，有人批评：明明有人掉河里了，你们不去救人，相反却调查掉下去的是老人，还是小孩？还有人指出，《刑法》规定，“奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。”为什么还要调查是否有没有12周岁，不是多此一举吗？

我国立法明确规定，与未满十四岁的幼女发生性关系，哪怕是对方自愿，或者双方是情侣关系，也属于强奸行为，必须“从重处罚”。这里，14周岁是一道门槛。

但为了进一步强化对未成年人的保护，尤其是未满12周岁的幼女保护，最高法、最高检、公安部、司法部在2014年还联合发布了《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》。《意见》指出，“对于不满十二周岁的被害人实施奸淫等性侵害行为的，应当认定行为人‘明知’对方是幼女。”“对不满十二周岁的儿童实施强奸犯罪的，更要依法从严惩处。”

换言之，涉未成年人性侵案，14周岁是“从重”的标准，12岁则是“从严”的门槛，是事关定罪量刑的重要指标。严格确定年龄，直接关系到周婷的人身权益能否充分得到保障，也关系到犯罪嫌疑人自身的法律权益。因此，当地警方和检方的慎重调查并不为过。

相比之下，检方有关受害者“长期卖淫”的说法则让人生疑。

据媒体此前报道，在失联之前，周婷一直在校读书；被救后做笔录时提到被人控制、恐吓；之后又被诊断为创伤后精神障碍。这些情节，与“长期卖淫”不免违和。

需要明确的是，当地检察院提出“长期卖淫一说”无论是否成立，都改变不了从严从重的结果。在周婷被强奸的既定事实下，法律制度没有给性侵害未成年人犯罪多大的回转余地。从严惩治、从重处罚，一直是我国依法保护未成年人的基本方针。

平心而论，缜密的调查、慎重的结论、充分的质疑，对于任何一个案件都不可或缺。只不过，目前祁东检察院的说法，跟现有公开信息有矛盾之处，当地检方有必要给予更充分的论证和事实依据。对一个女孩而言，这顶帽子戴得太沉重。

当然，由于涉及未成年人的隐私权，本案肯定有许多细节是不适宜公开的，这一点也是法律明确要求保护的。但对引发公众质疑的说法，当地警方、检方起码有必要向家属提供充分的事实证据，就目前周婷父亲的态度来看，还并不足够让他信服。

无论如何，这件事涉未成年人，涉组织卖淫、涉公职人员——每一点都是社会之“痛”，当地除了依法公正处理，别无选择。

□莫一尘（学者）