朝阳医保13项业务一窗办理

13项医保业务实现一窗办理，免去了市民和社保所办事员重复排队之苦。近日，朝阳区医保中心专业大厅完成改革，上线了各种优质的便民服务。

朝阳区医保中心相关负责人介绍，在今年完成的综合窗口改革中，将各险种费用单据接收、特病审批、异地备案卡激活、医疗机构数据上传和纸介接收等对外公示的13项业务进行了整合。“一窗式”办理后，群众再无须重复取号多头排队。

对于患有重大疾病的人群，朝阳区医保中心也专门为其开通了绿色通道，市民可在各街乡社保所进行申请。朝阳区医保中心的绿色通道为这部分人员提供即时审核业务，同时还对经办单位推行审核结果免费邮寄服务，减少经办群众往返奔波和办事成本，真正实现“一窗式办理、一次性办结、最多跑一次”。通过“朝阳政务”微信公众号进入“朝阳医保办事大厅”，办事人员即可了解相关政策，并可进行办事预约。（记者 朱松梅）