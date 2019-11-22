朝阳医保13项业务一窗办理
13项医保业务实现一窗办理，免去了市民和社保所办事员重复排队之苦。近日，朝阳区医保中心专业大厅完成改革，上线了各种优质的便民服务。
朝阳区医保中心相关负责人介绍，在今年完成的综合窗口改革中，将各险种费用单据接收、特病审批、异地备案卡激活、医疗机构数据上传和纸介接收等对外公示的13项业务进行了整合。“一窗式”办理后，群众再无须重复取号多头排队。
对于患有重大疾病的人群，朝阳区医保中心也专门为其开通了绿色通道，市民可在各街乡社保所进行申请。朝阳区医保中心的绿色通道为这部分人员提供即时审核业务，同时还对经办单位推行审核结果免费邮寄服务，减少经办群众往返奔波和办事成本，真正实现“一窗式办理、一次性办结、最多跑一次”。通过“朝阳政务”微信公众号进入“朝阳医保办事大厅”，办事人员即可了解相关政策，并可进行办事预约。（记者 朱松梅）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn