咳得头晕乏力停不下来？那是因为你"咳"错了
你知道吗？咳嗽很辛苦，但如果你学会了正确的咳嗽方式，不适就会减轻很多。近期天气变化大，呼吸疾病高发，各种咳嗽患者入院，这些患者除了药物治疗外，呼吸内科的治疗师还会为其进行咳嗽评估，评估患者的咳嗽能力，对咳嗽无效的患者进行咳嗽指导，帮助其完成有效咳嗽。
老人咳嗽患者多
记者从南方医科大学附属第三医院呼吸内科获悉，近日该科收治了很多老年咳嗽患者，他们咳嗽时间长，很多患者因咳嗽导致头晕、无力，看病时告诉医生：“医生，我肺都快咳出来了，但就是停不下来。”严重咳嗽的患者需要住院治疗，住院期间，医生会查找患者咳嗽的原因，进行药物治疗，同时，还会进行一个重要的测试，即呼吸峰流速值测试，根据这个测试评估患者的咳嗽能力，对患者进行咳嗽指导。
正确完整咳嗽分四步
南医三院呼吸内科主任程远雄介绍，呼吸峰流速值测试可将患者的咳嗽分为三个类型：测试值大于270L/min的患者意味着可以自主咳嗽，测试值在160~270L/min的患者可能需要做些治疗，并且需医生指导有效的咳嗽，测试值小于160L/min的患者需要被动咳嗽。
咳嗽还需要指导？听起来挺新鲜。程远雄说，其实，完整的咳嗽共有4个步骤：第一步吸入足量气体，第二步声门关闭，第三步建立胸腔内和腹内的压力，第四步打开声门用力呼出气体。为什么有些患者咳嗽无效，跟其呼吸峰流速值大小有关系，也跟他们咳嗽时没有完成这四个步骤有关系。无效咳嗽不能达到缓解身体不适的目的，所以患者只能不停咳嗽，形成恶性循环，咳嗽越来越严重，不适也在增加。
被动咳嗽需借助机器
程远雄提醒，需要注意的是，咳嗽患者有些能自己咳出痰，有些不能，如果痰液在肺内比较深的部位时是不容易咳出来的，对于不能咳出痰的患者，医生会采取雾化治疗、震动排痰以及哈气训练帮助排痰。
（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）
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