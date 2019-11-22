抗生素并非万能消炎药

感冒嗓子发炎？“吃点阿莫西林吧，消炎的。”咳咳咳，咳不停？“吃点头孢吧，消炎的”……

很多人感冒了就是这样处理的。阿莫西林更是被当成一种普通的消炎药成为家庭药箱的常备药。很多人都知道抗生素不能滥用，但具体哪些常用药物是抗生素？抗生素和消炎药有什么不同？很多人一知半解。每年11月的第三周是世界提高抗生素认识周。今天，南方医科大学珠江医院药学部主管药师温馨带大家近距离认识一下“抗生素”。

抗生素≠消炎药

抗生素，准确来说又叫抗菌药物，主要用于由微小病原体等引起的感染疾病，比如细菌感染、支原体、衣原体感染等，能杀死细菌或者抑制体内细菌的生长繁殖。

消炎药则主要用于抑制、消除炎症。所谓“炎症”是机体对外界刺激产生的防御反应，如病毒、真菌、细菌感染引起的红肿、发热、疼痛等。

温馨介绍，虽然同样是红肿、发热、刺痛等“炎症”表现，但产生的原因可能是完全不同的。有的是感染导致的，有的则不是。

感染性炎症是由致病微生物引起的，常见的有细菌性感染和病毒性感染；非感染性炎症也有多种，如由于肥胖、高龄、劳损、创伤、遗传等综合因素导致的骨关节炎，尿酸晶体沉淀在关节里引起的痛风，外伤、高温、紫外线等引起的炎症等。

抗生素仅仅只是对感染性炎症中，由细菌感染引起的炎症有用。对于其他的炎症，尤其是像普通的病毒性感冒、流感等引起的发热、流鼻涕、喉咙痛等，是完全无用的。

五大类常见抗生素要认清

抗生素不能当成消炎药乱用，但究竟哪些药物是抗生素，大部分人其实蒙查查，一不小心就服下了抗生素。温馨教给大家一个很简单的判断方法，就是看药名。常见的抗生素主要有5大类：

1.头孢。常见的如头孢拉定、头孢地尼、头孢克洛等。

需要提醒的是，有些头孢类的抗菌药物与酒精产生相互作用，会发生双硫仑样的化学反应，导致腹痛、嗜睡，甚至血压下降、呼吸困难、休克等症状。所以，吃了头孢类抗菌药物，建议2周内避免进食含酒精的制品、用酒精进行皮肤消毒或酒精擦浴等。

2.某某 西林。如阿莫西林，还有人类发现的第一种抗生素——盘尼西林（青霉素），氨苄西林、氟氯西林等。

3.某某霉素。如克林霉素、阿奇霉素、罗红霉素等。

4.某某沙星。如左氧氟沙星等。

5.某某硝唑。如甲硝唑、奥硝唑等。要注意的是，这类抗菌药物和酒精也会发生双硫仑反应，所以在吃药2周内也不要饮酒。

至于常见的布洛芬、阿司匹林等，就确实是用于消炎止痛的消炎药。

总而言之，无论是抗生素还是消炎药，都建议不要自作主张随便服用，最好是明确了病情，在医生的指导下科学服用。

该用就用 还得足量用

滥用抗生素会导致细菌不断“改变升级”，形成抗生素也难以对付的耐药性“超级细菌”，最终可能让人类无药可用。

但现在很多人知道了滥用抗生素的危害，就开始“谈虎色变”，对抗生素一概拒绝。专家提醒，对待抗生素一定要科学理性，不能矫枉过正。有些感染，该用抗生素时一定要用，还得足量用，及时控制感染，避免病情进展，否则可能威胁生命。

常见的如中耳炎、链球菌喉炎、细菌性鼻窦炎、细菌性肺炎、尿路感染等，都需要在医务人员的指导下及时使用抗生素。

市民有任何抗菌药物使用的疑问，都可以向医院药学门诊咨询，专业药师会为大家提供科学合理用药的相关指导。（广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹）