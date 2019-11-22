不是所有的宝宝都能晒太阳补钙

晒一晒，杀菌又补钙！随着健康意识的提高，很多带娃的妈妈、老人都意识到，不时晒晒太阳对宝宝健康有利。不过，并不是所有的宝宝都能晒太阳补钙！

记者从广东省第二人民医院了解到，一名2月龄的宝宝，没有晒出健康，反而晒得全身长红疹，涂了湿疹膏“好了”又加重，甚至全身溃烂，最后竟发现是新生儿狼疮。

专家提醒：不是只有“狼疮妈妈”才会生出“狼疮宝宝”，新生儿狼疮治好了，超过95%不会发展成真正的系统性红斑狼疮，最关键是要及早识别，别误诊为湿疹、感染。

2月龄宝宝晒出红疹

单女士（化名）是一位新手妈妈。听说宝宝多晒太阳能补钙，才能长得好、长得快，于是出了月子，她几乎每天都带着宝宝出门晒一晒。

10月的一天，带着娃晒完太阳回家，单女士发现宝宝的额头上有一颗红点，“可能是外面的蚊子咬的吧”，她帮宝宝涂了点药，红点果然消退了。

又如常过了3天，晒完太阳回家，问题严重了——宝宝眼睛周边红肿了。赶紧抱到村卫生站，村医认为可能是湿疹，开了药涂抹。但连涂4天，宝宝的红肿不仅没有好，反而身上、脚底长出了一团团的红疹。

红疹出得太多，单女士这时才慌了，带宝宝到当地儿童医院就医。

“医生说是病毒感染，做了抗病毒治疗和外涂药水”，单女士说，治疗却一直没起效，宝宝甚至开始出现高烧，红疹处开始溃烂流脓了。单女士在表姐的推荐下，找到了广东省第二人民医院风湿免疫科。

确诊“新生儿狼疮”

接诊医生、省二医风湿免疫科主治医师郑少玲给宝宝做了感染和免疫抗体的筛查，证实宝宝体内携带了多个自身免疫抗体——ANA、SSA、SSB都呈阳性，确诊为“新生儿狼疮”！

确定宝宝的病因后，郑少玲制定了免疫调节治疗方案及伤口护理。经过治疗，宝宝的皮疹逐渐变淡，溃疡伤口也逐步愈合。

该病常因日晒而诱发

新生儿狼疮是由母体携带自身免疫抗体（最常见是SSA、SSB、RNP等）经胎盘传递给宝宝而引起的。

特别要提醒的是，新生儿狼疮常常因日晒而诱发，典型的皮肤病变是环形红斑，属于浅表性炎症性皮疹。因此，新生儿狼疮最常见且来就诊的主要原因就是皮肤病变。

新生儿狼疮是一种被动传播的自身免疫性疾病，母亲携带SSA、SSB、RNP等抗体，宝宝新生儿狼疮的发生率约为2%。而且如果第一胎宝宝发生了新生儿狼疮，第二胎的发生风险会增加十倍（约20%）。因此“狼疮妈妈”怀宝宝，医生会特别留意胎儿心脏及神经系统病变。

如果已知母亲携带相关抗体，应从孕16周到26周每周监测胎儿的心脏情况，通过胎儿心电图和超声心动图，观察是否出现心率减慢、心肌结构及心脏瓣膜病变。最常见的是房室传导阻滞，严重的可致胎儿心率减慢，危及生命。如果一胎宝宝发生了新生儿狼疮，有二胎意愿的父母更需要在医生指导下做好相关准备，并密切监测。

建议别停止母乳喂养

既然宝宝体内的抗体来源于母亲，那对新生儿狼疮的宝宝，还可以继续母乳喂养吗？

郑少玲指出，国际上推荐不应停止母乳喂养。医生应根据母亲的服药情况来指导母乳喂养的时机与方法，如有服用哺乳期禁忌药物则应根据实际情况进行调整。

同时提醒准备生育的女士们：

1.建议产前检查常规进行自身免疫抗体的筛查，对于有ANA、SSA、SSB、RNP阳性的母亲，应有风湿科医生参与孕期的监测。

2.如果母亲孕前已知有结缔组织病，应在孕前了解自身抗体情况，评估孕期风险，在风湿科医生的指导下有计划地备孕。孕期应在产科和风湿科医生的共同监测下进行产检。（全媒体记者何雪华 通讯员朱健、高龙）