孩子总肚痛 警惕过敏性紫癜

孩子肚子痛十分常见，原因也各种各样。有些孩子不想上学，也会撒个娇说肚子痛。但是有种疾病家长却不能忽视，那就是过敏性紫癜。南方医科大学珠江医院儿科中心小儿专科主任陈剑锋提醒，肚子痛是过敏性紫癜很常见也最容易被忽视的症状之一，家长们要提高警惕。

孩子上学路上喊肚痛还真不是撒娇

3岁的球球（化名）刚上幼儿园，上学路上又喊肚子痛，妈妈觉得球球可能只是撒娇不想上学。谁知道没这么简单，吃完饭的球球肚子疼得更厉害了。前往医院就诊，腹部B超检查提示“肠胀气”，医生诊断为“胃肠功能紊乱”并进行了对症治疗。然而，球球的肚子依然越来越痛。

球球被当作“上消化道出血”，转入了南方医科大学珠江医院。抗感染、抑酸护胃等治疗依然没有缓解肚子痛后，球球的耳廓和腿上开始出现少量紫红色瘀斑。医生怀疑是过敏性紫癜，便让球球转入了儿科。陈剑锋给予了糖皮质激素、抗凝等治疗，第二天起球球肚子痛便明显缓解，皮肤上的瘀斑也逐渐减少，很快饮食、生活便恢复正常。

过敏性紫癜不一定是过敏所致

陈剑锋表示，过敏性紫癜又称亨-舒综合征，是免疫系统异常导致的一种以小血管炎为主的系统性血管炎，本质是一种IgA相关免疫复合物病。这种疾病好发于儿童，尤其是学龄前期和学龄期的孩子，男孩多于女孩。

说起过敏性紫癜，很多人都觉得是过敏导致的。陈剑锋表示，其实过敏性紫癜的病因并没有完全明确。以前认为和过敏有关，后来发现细菌、病毒、真菌、寄生虫等病原体感染、接种疫苗、药物等都可能引起过敏性紫癜。

“近年来，我们认为过敏性紫癜的发生主要跟感染，尤其是链球菌感染关系密切，过敏因素引起过敏性紫癜并不是主要原因。”陈剑锋说。

肚子痛是常见首发症状

肚子痛是过敏性紫癜很常见也最容易被忽视的症状之一。陈剑锋表示，不少过敏性紫癜患儿的首发症状只有肚子痛，因此很容易与其他疾病相混淆，如阑尾炎、肠梗阻、肠套叠、腹膜炎、炎性肠病、感染性肠炎、胰腺炎、胆绞痛、肾绞痛等。

但其实不同疾病引起的腹痛有不同的特点。陈剑锋解释，过敏性紫癜常表现为剧烈的腹痛，疼痛部位多见于肚脐周围和下腹部，通常是持续性疼痛，阵发性加剧。最关键的是，按压腹部的时候可以缓解疼痛。而其他外科疾病引起的腹痛，医生查体按压的时候，往往疼得更厉害。

过敏性紫癜的患儿，肚子痛只是胃肠道症状的其中一种表现，严重时还可能会有消化道出血、肠坏死、肠穿孔、肠套叠等，家长一定不能忽视。

提醒：这些症状也要小心

过敏性紫癜除了胃肠道症状，还有其他一些常见的临床表现，如皮肤紫癜、关节症状、肾脏损伤症状等，每个患儿的首发症状不尽相同。如：

皮肤紫癜：皮肤紫癜最常见，通常表现为大量大小不等的紫红色斑丘疹，高出皮面，按压皮疹不褪色。紫癜多见于双下肢、臀部，两侧肢体对称分布，伸侧多见，分批出现。部分患者伴随有荨麻疹和血管神经性水肿。

关节症状：部分患儿会出现大关节肿痛、功能障碍。

肾脏损伤：约30%~60%患儿会出现肾脏损伤症状，称为紫癜性肾炎。肾损伤可以表现为血尿和/或蛋白尿，少部分病人表现为肾病综合征。

其他表现：少数患儿会发生颅内出血、肺出血等其他器官出血症。

陈剑锋提醒，孩子出现上述症状，要尽早前往医院就诊，大多数过敏性紫癜患儿对症治疗后可以完全康复。（广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹、彭睿宇）