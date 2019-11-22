宁夏发力解决医养结合难题
11月21日，宁夏回族自治区卫生健康委召开宁夏医养结合推进会。宁夏回族自治区政协副主席、卫生健康委主任马秀珍在会上指出，自2016年以来，宁夏不断推进医养结合工作发展，政策体系基本建立，服务网络初步建成，机制模式初步形成，队伍素质逐步提高，但仍面临一些困难和问题。
马秀珍说，一是政策衔接不够充分，医养结合体制机制和政策性保障制度有待进一步改革创新；二是目标任务尚不明确，缺乏顶层设计和统一安排，各市（县、区）发展不平衡；三是标准规范建设不够，医养结合机构服务标准、操作流程以及评估考核等方面缺少规范；四是医养服务人才队伍结构、人员素质、职业环境亟待优化加强。
为此，宁夏将深化“放管服”改革，构建服务评估为基础、家庭医生签约为抓手、社区服务为依托、机构医养为发展、健康管理为核心、中医药服务为特色、互联网大数据为支撑的全方位医养结合模式。从健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护6个方面入手，构建完善高效优质的老年健康服务体系。坚持项目引领，继续开展人口老龄化国情区情教育，开展老年健康“宣传周”“敬老月”等活动，深入推进老年健康西部行项目。着眼实际需求，全面加强人才培养，鼓励引导普通高校、职业院校（含技工院校）增设相关专业和课程，扩大相关专业招生规模。
据了解，截至2018年年底，宁夏共有各类养老机构166家，养老床位3万多张，其中康复型、护理型床位达到6065张，约占养老总床位的19.6%，提供医疗卫生服务的养老机构103家，占养老机构的58.9%，65岁以上老年人健康管理率达86.7%。（记者陈群）
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