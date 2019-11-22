八大因素 让老人更容易栽跟头

【现实挑战】跌倒已经成了老年人最常见意外受伤的因素

【应对策略】骨科专家分析易导致老人跌倒的8个因素 教你有的放矢地减少跌倒的风险

经常有朋友向我咨询：“老妈昨天摔倒了，到医院拍片诊断为髋关节骨折，要手术吗？”“老爷子前天坐个屁蹲儿，腰椎压缩骨折，这咋治呀？”

接诊时，遇到一位七十多岁的老太太托着手腕来看病。她在家登着带滚轴的椅子去顶柜上找东西，不出意外地摔下来了，腕关节骨折。这是位“勇士”级的老同志，非理性地挑战风险。

跌倒已经成了老年人最常见意外受伤的因素，又由于骨质疏松，常常伴发骨折，有的损伤后果非常严重。据统计，跌倒是全球排在交通意外之后的第二大意外死亡原因，也是造成人身伤害的主要原因，尤其是对老年人。

越来越多的老年人因害怕摔倒，减少了他们的日常活动和社交活动。这导致身体进一步衰退、抑郁、社交孤立和无助感。当运动过少，人就会变得虚弱，这又增加了他们摔倒的几率。下面就让我们来了解下易导致老人跌倒的8个因素，有的放矢地减少跌倒的风险。

意外 跌倒最常见的原因是意外事故。走路或上下楼梯时不慎滑倒或绊倒，穿不合适的鞋子，黑暗的环境，坑洼不平的地面，结冰或积水路滑等等。研究表明，在所有年龄段，女性都比男性更容易摔倒。所以，刮风、下雨、下雪天老年人就别出门了，安全永远是第一位的。

年龄 老年人比年轻人更容易因跌倒而受伤。老年人随着年龄的增长，视力、听力减退，本体感觉及平衡控制能力下降，肌肉力量及神经的协调性下降，应变能力变差，如果再有认知方面的问题，就更增加跌倒的风险。年过50以后骨量以每年1%的速度丢失，女性丢失的速度更快。80岁时全身肌肉减少约年轻时的1/4到一半。60到65岁骨关节炎发病率为53%，其中20%的人活动受限。80岁超过半数患有白内障或已做过白内障手术。85岁时，40%的老年人达到医学上老年失智症的标准。

疾病 很多疾病都会影响人的平衡能力，比如引起视力减退的各种眼科疾病（白内障），内耳前庭疾病（耳石症、美尼尔症），颈腰椎管狭窄，心脑血管疾病、高血压病、糖尿病（直立性低血压、低血糖、糖尿病足）、神经系统疾病（帕金森）、认知障碍（痴呆）、骨性关节炎（膝、髋关节）、足底跖筋膜炎、跖球痛、拇囊炎等等。

听力丧失 美国霍普金斯大学研究人员发现，轻度的听力丧失，即使只有25分贝，跌倒的几率会增加3倍，每增加10分贝的丢失，跌倒几率增加1.4倍。听力丧失使老年人对环境判断意识变差，容易跌倒；另外，听力丧失后大脑因过度补偿会侵占维持平衡和步态的认知资源，导致平衡能力受损。

药物 很多药物的副作用会导致平衡障碍，像助眠药、镇静剂、抗抑郁药，降压药作用过强也可导致头晕（低血压）。治疗颈椎病和腰椎病的肌肉松弛剂、阿片类镇痛药会引起头晕和协调性下降。老年人可能患各种疾病口服多种药物，因代谢速度减慢，各种药物作用不断叠加，都可能引起老年人的平衡功能紊乱。

环境 大多数老年人跌倒很多都是在家里。一个杂乱的家，到处存在摔倒的隐患。地板太光滑，有水渍没及时擦干，地毯没有固定，抽屉拉开没推回去等等，都增加跌倒的风险。

照明 很多老年人的跌倒和视力减退有关，但良好的照明可以降低这种风险。光线不足、环境昏暗，就是视力正常也可能摔着。但过强的阳光、太亮的环境对老年人也不好，太过晃眼可能导致头晕。

服装和鞋子 衣服过紧可能显得苗条，但散热不好并且阻碍血液流动，又限制活动的灵活性。宽松的衣服虽然舒适，但容易被门、家具、窗户钩住或卡住。这都增加老年人摔倒的风险。容易跌倒的老年人避免穿太宽松和鞋底滑的鞋子，另外高跟鞋、人字拖也少穿。如果足变得扁平，最好穿带足弓支撑的鞋子；如果扁平足严重，走路时疼痛，持续几个月不能缓解，可以考虑做一副专业的矫正鞋垫。

文/句朝晖（北京积水潭医院）