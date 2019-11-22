“用嘴吸尿救人”生动诠释医者仁心

“快！帮我拿个杯子来。”医生张红说完，对着一根导管吸了起来，导管的另一头连着一位躺在飞机客舱地板上的老人，张红正用嘴为老人进行导尿急救。11月19日发生在广州飞往纽约的南航CZ399航班上的这感人一幕，迅速登上今日热搜，网友纷纷为医生的无私精神点赞。

“难道活人被尿憋死？”是人们面临困难时常用的一句勉励用语，但在现实当中，这事还真有可能发生。这位老人当时的处境就比较凶险，他因突发疾病导致完全性尿潴留，随着尿量的不断增加，膀胱的压力会持续增大，假如不尽快排出尿液，膀胱就有破裂的危险。在万米高空上，老人一旦膀胱破裂，后果不堪设想。

假如这种现象发生在医院里，医生可以通过导尿帮助老人排出尿液。导尿需要专门的导尿包等医疗器械和设备，航班上不具备这样的条件。好在两位医生急中生智，用便携式氧气瓶面罩上的导管、注射器针头、瓶装牛奶吸管、胶布等航班上的物品，就地取材自制了一套穿刺吸尿装置，通过穿刺引流的方式进行施救。两名医生高超的医术和胆识，令人钦佩。

医院里的引流装置具有负压抽吸功能，医生自制的装置显然不具备这一功能，再加上针头细小，引流十分困难。按常规办事无法解决问题，用嘴吸尿成为当时的最佳选择。张红医生用嘴吸尿达37分钟之久，既出于他救人的本能，更是他高尚医德的体现，是医者仁心的生动注脚。

当航班上的乘客突发疾病时，返航或迫降是常见的应对措施，假如没有这两位医生出手相助，返航或迫降很可能再次重演。好人善待社会，社会也应知恩图报，做好事不留名图利是一种美德，但当奖励可让更多人见贤思齐时，航空公司就有必要如此而为，甚至不妨高调一些。

当医疗系统发生负面事件后，有人习惯于一竿子打翻一船人，对于整个群体都加以否定，更有人出于猎奇等心理，只关注和传播负面事件，对好人好事充耳不闻。但医德高尚的医务人员才是主流，不能让一件坏事掩盖99件好事，也不能让一人的不端行为，让99人多年的努力化为乌有。一个理性的社会，应该客观全面地看待事物，应通过多宣扬好典型，消除“好事不出门，坏事传千里”带来的不利影响。（时本）