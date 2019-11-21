内蒙古自治区：校园食品安全列入政府年度考核

今年以来，内蒙古自治区全区教育系统开展了校园食品安全问题专项整治行动，并取得阶段成效。

整治行动期间，全区共检查学校和供餐单位4100多户次，排查安全隐患700多项，约谈学校负责人117人次。目前，全区学校A、B级食堂达到85%以上，建成食堂视频监控15000多个，与各地市场监管部门实现联网5000多个，参加食责险学校3000多所。

专项整治以来，自治区已投资6.24亿元，用以改善8个盟市、48个旗县、816所寄宿学校住宿、卫生和餐饮条件，解决了部分义务教育阶段学校现存的“大通铺”及校外寄宿、食堂土灶台、火炉取暖等突出问题。保障薄弱地区义务教育学校食品卫生安全。

日前，就自治区锡林郭勒盟发生鼠疫情况后，要求全区各级各类学校加强食品卫生安全管理，实行每日0报告制度。为提高学校应对处置突发性安全事件的能力，自治区教育厅先后制定印发了6类突发性公共安全事件应急预案和舆情应对处置预案，举办了6期教育系统应急工作培训班。

为进一步完善学校安全管理责任体系，自治区教育部门把学校安全管理责任特别是食品安全责任列入对盟市政府教育工作、高校领导班子年度考核目标。列入“漠视侵害群众利益”问题专项整治，与盟市教育系统党工委、高校党委签订了维护安全稳定责任状。自治区教育厅、国家市场监管局、公安厅、农业厅四部门开展整治食品安全问题联合行动，推动学校食品安全管理规范化、制度化建设。

在食品安全隐患排查方面，自治区教育部门联合自治区政法委组成6个工作组对12个盟市进行全面督导检查，编写印刷了35000册校园食品安全管理读物发放到学校。对鄂尔多斯、赤峰和通辽食堂外包问题线索进行核查，针对食堂外包出现的问题，开展整治行动，推动了全区90%的学校食堂实现了自主经营。

下一步，自治区将落实教育部门监管责任，强化学校主体责任的监督检查。严把学校食品进货、消毒、加工、留样等关键环节关，加强从业人员培训和规范化管理，从源头上消除安全隐患。持续改善师生住宿、饮食服务条件，切实保障全区1616所寄宿制中小学、70.2万寄宿中小学学生食品卫生安全。（内蒙古自治区教育厅供稿）