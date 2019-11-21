孙开元 编译

与人交往是根本的内在需求，良好的人际关系不但利于事业发展，而且有益身心健康。有很多人想要向他人表达善意，却不知从何做起。其实善行不仅仅是体现在救人于水火，还在于日常小事。为他人做下面这些小事情，可以让对方和你自己都开心。

赞美。不要吝啬自己积极的语言，一句肯定和赞美会让他人备受鼓舞。例如遇到年轻的父母，可以在适合时候表扬他会带孩子，教子有方；看到同事忙忙碌碌，可以轻轻地说一声“辛苦了”；父母穿上新衣，可以夸他们“年轻了”“真好看”……“美言几句”，其实是最简单却又最有用的善举。

为他人拍照。外出游玩时别只顾着给自己拍照，多关心一下旁边的家人、朋友在干什么，他们是否也想让别人帮自己来记录下这一刻？自己一饱眼福后，可以主动帮他人拍照，你的举手之劳会伴随在他们的美好回忆之中。

爱护环境。我们只有一个地球，爱护环境就是爱护他人。无论在家在外，刷完牙注意关好水龙头；注意垃圾分类回收；使用节能灯具；少使用一次性物品，购买可重复使用的水杯。

帮助邻居。邻里关系是强是弱，在于你是怎么对待他人的。进出门看到邻居打声招呼、有新邻居搬来过去问候一下甚至帮帮忙，都能给人留下好印象，以后互相照顾的可能性也更大。

记住对方名字。很多人经常为你服务，比如快递员、门卫、超市收银员。花一些时间记住他们的名字，下次见面时带着姓氏和他们打招呼。这表明你尊重他们的劳动，也愿意和他们交流。

讲个小笑话。如果朋友遇到了烦恼，你又没有什么好办法安慰他，可以给他们发个有趣的短信或讲个小笑话，或和他们一起看搞笑视频。这能帮他们转移一下注意力，你希望他快乐，这对他而言就是一种安慰。

牵线搭桥。你认识两个人，他们各有所长，只是欠缺人脉，以致英雄无用武之地。他们俩擅长的东西也许能互补，你可以邀请他们俩吃一顿便饭，引荐他们相识。也许你的一次引荐就能让两个人有机会合作，共同成就一番事业。

联系老友。偶尔联系一下很少见面或不在同一个城市生活的朋友，问问他们的近况，聊聊最近的心事，会让彼此感到温暖。

常给长辈打电话。俗话说儿行千里母担忧，但父母由于担心打扰孩子，不会经常主动联系你。为了让父母放心，你应该常给家里人打个电话，说说生活、工作的事，让他们更了解你的生活，这样他们会更安心。▲