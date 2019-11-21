有些人想30岁就“退休”

在老一辈的认知中，毕业后找份稳定的工作，并一直做到五六十岁退休，就是人生最标准的生活轨迹。但现在的一些年轻人却不这么认为，他们致力于30多岁就做到财务自由，提前退休，然后过自己想要的生活，不受强制工作所累。

这种新兴的生活方式始于美国，被简称为FIRE，即财务自由和早早退休。践行FIRE生活的年轻人会提前计算未来40年左右的复利、投资回报等，给自己设定一个存款数额，然后通过降低物欲、极简生活，省下每年收入的70%，以求迅速攒够目标值，在30岁出头早早退休，然后靠每年约4%的理财收益生活。换句话说，就是减少开支、攒钱投资，直到这些钱足以支撑未来不用工作的生活。

为了省钱，有人从大城市搬到小城市，然后卖掉好车换一辆普通二手车，且非到万不得已就不开，以节省油费；有人卖掉自己80%的衣服，常年就穿固定的几件；有人彻底告别在外就餐，在超市选择打折商品，用航空公司的积分廉价出行……但他们的节省不是因为穷，而是希望尽早实现财务自由、时间自由。

他们追求的这种自由，是不是真的很重要？西南大学心理学部教授汤永隆说，这涉及一个经常被提及的问题：人是为了生活而工作，还是为了工作而生活？对现在的大部分人而言，答案显然是前者。社会压力、家庭压力等，让人不得不强迫自己努力工作，甚至接受“996”式（早上9点工作到晚9点，一周6天）的工作强度。渐渐的，生活被工作取代，人们开始变得麻木，失去自我，失去控制感。在现代社会，财务自由刚好能帮人们找回控制感。比如，当你不喜欢一份工作想要辞职时，可以不用担心生活无法维持而勉强自己、违背内心。

汤永隆认为，“掌控自我”是人与生俱来的心理需求。它一旦无法满足，可能损害心理健康，造成焦虑、抑郁，生活质量严重下降；一个失去自我掌控的人，如果能够找回控制感，生活质量便会有所提高。现代年轻人选择FIRE生活的初衷，也正源于此。他们不想被禁锢于强制性工作中，而希望有更多自由，选择去做自己喜欢的事。

年轻人早退休愿望的出现，也与社会变迁有着密切关系。以我国为例，过去人们对物质生活的满足度较低，后来经济进入大发展时期，人们的努力工作在物质层面得到了回报，所以不会想到早退休的问题。如今，物质生活已达到一定水平，努力工作带来的满足感却被生活压力削弱，一些人甚至觉得每天的工作难有所得，还看不到尽头，进而失去支撑下去的毅力。对他们来说，与其在遥遥无期中强迫工作，不如早早规划，设定目标，这样不仅有了奔头，还找回了控制感。

不过，汤永隆提醒，这种流行于西方的生活方式，未必适合我国当代年轻人。提早规划的人生，需要一个稳定的经济环境和社会环境作保证。西方社会大多进入了发展平台期，几十年都不会有太大变化，早早进行规划未尝不可；但我国目前仍处于发展期，社会变化不仅大且快，所存在的各种不确定因素，很可能会打乱原有计划。比如，现在认为支撑未来生活只需存够160万即可，但10年后可能发现，这个数额远远不够。从这个角度来看，希望选择FIRE生活的国内年轻人，仍需慎重。▲