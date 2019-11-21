国家二级心理咨询师 麦舜翩

近几年网络上热议的“剁手党”（沉溺于网络购物的人群）又有了新的剁手形势——网络直播购物。在直播间里，主播巧舌如簧地不断介绍商品，然后将商品上架让观众买。热门直播间的商品常常在几分钟内就被抢购一空。不少观众直言自己看直播时像着了魔一般，不自觉地就下单了。事实上，主播反反复复诱导观众“买买买”确实有洗脑功效，这在心理学上称为“戈培尔效应”。

戈培尔效应是指，以语言或非语言的方式，重复地向他人发出信息，受众无意识地接受了这些信息，从而做出特定的心理或行为反应。戈培尔是纳粹德国时期的国民教育与宣传部部长，擅长讲演，被称为“宣传的天才”。他本人对戈培尔效应的解释是：“如果你说的谎言范围够大，并且不断重复，人民最终会开始相信它。”纳粹时期，戈培尔正是通过这种方法，以广泛的宣传渠道，不断向社会重复广播纳粹思想，成功给群众洗脑。

无论是以前的电视购物还是现在的网络直播购物，多多少少都利用了戈培尔效应。重复的信息为什么影响力这么大？心理学家认为，一是人们往往更愿意相信自己熟悉的人和事，而重复会带来熟悉度与安全感，增加相信度；二是我们一般只会记得自己听说过某个事情，却不太容易记得是从哪里听来的，当一个信息被不断重复，人们会产生信源记忆错误，误以为这是从多方听说得知。在从众心理的影响下，人们会更大程度认为这些是可信的。

对戈培尔效应的描述有一句很著名的话：“重复是一种力量，谎言重复千遍便会成为真理”。微信上满天飞的谣言，被营销号带动的大量非理性消费，似乎都印证了这种力量的存在。然而谎言始终是谎言，也许可以蒙蔽所有人于一时，但决不会蒙蔽所有人一辈子。无论何时，个人都应该好好利用理性思考与现实验证能力，减少被洗脑误导的可能。