避开主路步行少吸一半有害气体
有害气体污染是危害公共健康的一大元凶，儿童又是最易受到伤害的一个群体。近期，英国伦敦国王学院环境研究组的一项新研究提醒，孩子上学时避开主路，可少吸入一半有害气体。
位于伦敦重污染区的5所小学、258名学生参加了此次研究。研究人员在每位参试学生的书包中装配了污染传感器和GPS追踪器，以记录他们的上学方式、路径及有害气体污染指数和时段。对采集到的数据进行分析发现，孩子们早晨上学时，有害气体二氧化氮的浓度水平是他们在校期间的5倍，下午放学时是在校期间的4倍，这是由于早晚高峰时段空气污染激增导致。在此情况下，学生选择的上学方式和路径决定了他们吸入有害气体的多少——选择步行并避开主干道的学生受到污染影响最低，他们经由的路段空气中二氧化氮浓度为78微克/立方米；选择乘坐私家车或坐公交车时，二氧化氮浓度是85微克/立方米；步行经由主路的学生受污染程度最高，是143微克/立方米。以上污染浓度全部超过了40微克/立方米的法定限制标准。
该项研究让学校和家长深切感受到了身边有害气体的真实存在，研究人员希望借此提高公众的认知与防范意识，以最大限度降低空气污染对儿童身体健康的危害。 （徐 蔓）
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