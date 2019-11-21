恶劣天气，该不该点外卖？
近日，北京出现大风天气，阵风达9级左右，北京市气象台还发布了大风黄色预警。狂风下坚持送餐的外卖小哥让人心疼，“恶劣天气应不应该点外卖”也登上热搜，网友为此还吵起来了。
坚持大风天可点外卖的人认为，点不点是客户的自由，接不接也是外卖小哥的自由，恶劣天气外卖费涨价，外卖小哥可以得到多一些的收入。外卖平台接单赚钱、提供服务是一种市场行为，各方按合约办事无可厚非，不应该对简单的市场行为予以复杂的道德绑架，不能随意剥夺一些人赚钱或消费的权利。
反对者则认为，恶劣天气点外卖，不仅让外卖小哥倍加艰辛，还可能危及其生命安全，过去曾经发生过因为恶劣天气送餐而导致的事故，因此呼吁大家减少订单。这是体恤劳动者、降低职业风险的一种表现，其心疼外卖小哥的情怀令人感动。
可以说，双方各有道理，并无对错之分。但无论哪一方，都在争议之中渐渐达成共识——就是要对外卖小哥好一点，遇到恶劣天气尽量不催单，不轻易给差评，说一声“谢谢”，叮嘱慢一点注意安全，还有消费者根据情况给外卖小哥红包……这种友爱与尊重传递开来，让每一位在恶劣天气中坚守岗位的人感到温暖与欣慰，集聚起关爱一线劳动者、友爱互助的社会正能量。
而网友们的热烈讨论，也可以给相关部门一些启发。比如政府部门设立灾害预警机制，规范特殊情况下的行业运营，强调以人为本，以安全为要；外卖平台在恶劣天气下停止平台服务、减小配送范围、适当提高配送酬劳等，提供更安全的保护措施和良好的评价机制，还要在平时加强安全教育、提高劳动待遇等，免除后顾之忧，让外卖员体会到劳动的价值。
“恶劣天气该不该点外卖”是一场随性的小讨论。将心比心、推己及人，相互关照、彼此尊重，讨论的价值已经远远超过议题本身。（王丽美）
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