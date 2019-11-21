《自然》发表论文称：喝酒基因和选择伴侣相关
据英国《自然·通讯》杂志20日发表的一篇论文，研究人员通过对4万余对配偶的数据进行遗传分析后，报告了一种与饮酒水平相关的遗传变异，而这种遗传变异反过来可能与伴侣选择存在关联。
过去的研究认为，酒精相关的行为（如饮酒和酒精依赖）在配偶之间存在关联。但是一直未知的是，这是因为社会或遗传因素、共同的环境还是酒精行为对伴侣选择的影响。
此次，英国布里斯托大学研究人员劳伦斯·豪威及其同事，研究了与饮酒相关的遗传变异是否会通过酒精影响行为，从而影响伴侣选择。研究人员使用来自英国生物库的47377对配偶的数据以及他们的自述饮酒情况展开分析，发现个体的rs1229984基因型与其伴侣的饮酒行为相关；rs1229984是基因ADH1B上的位点，ADH1B参与氧化酒精的酶的生产。
研究团队还发现，配偶双方更有可能在这个单核苷酸多态性（SNP）上拥有相同的变异，这意味着饮酒共调可能在双方同居前就已存在。团队提出rs1229984变异会影响酒精相关行为，而这可能对伴侣选择产生影响。
研究人员指出，他们不会将此次研究结果外推至非欧洲群体，而且还需要开展进一步的研究来调查其他酒精相关遗传变异，以确定报告的关联中的因果联系。（记者张梦然）
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