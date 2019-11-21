网红自热火锅存爆燃风险？

近日，重庆一辆满载着2吨自热方便火锅的货车在运输途中突然起火，虽起火原因尚在调查中，但自热食品的安全性再次引发关注。对此专家表示，按操作说明使用发生自燃是小概率事件，但自发热产品发热包中的发热物质与水反应，产生热量的同时，也会生成一氧化碳和易燃易爆的氢气，且使用后的发热包应避免与水再次接触，并按照有害垃圾分类处置。

事件

自热火锅运输中起火，安全性再受质疑

11月14日，重庆市潼南区往太安方向的246国道上，一辆载有2吨自热方便火锅的货车突然起火。据货车司机介绍，他开车时并未察觉到货厢起火，是路过的摩托车司机发现了火情。事故未造成人员伤亡，起火原因正在进一步调查中。该事件发生后，让自热火锅这一网红食品的安全性再次引发热议。

北京青年报记者了解到，目前，我国的民航系统已经全面禁止携带自发热产品上飞机。10月1日，广西出台的铁路安全管理条例也明确规定，禁止在动车上使用自带加热的食品。

北青报记者向某自热火锅的客服询问产品的危险性问题，其表示，他们的产品是经过相关部门安全检测的，按操作使用是安全的。自热火锅的加热原理主要是将碳酸钠、焙烧硅藻土、铁粉、铝粉、焦炭粉、活性炭、盐、生石灰组成一袋，加入冷水，产生热量。

该客服提醒，根据垃圾分类的要求，废弃的自热包要按照有害垃圾处置。北青报记者在销售自热火锅的另一商家的产品详情中注意到，商家也做出了使用警示：禁止热水发热、远离明火。发热包破损请勿使用。其客服也同样表示，正确使用是安全的。

消防

使用后的发热包，避免与水再次接触

北京、浙江等地消防队员曾做过实验，向自热食品底座注入矿泉水后，只需二十秒，上部食物就开始煮沸，并冒出热气。此时如果自热食品出气口被不慎堵住，很容易就会造成整体包装膨胀，甚至最终爆炸。

北京市大兴区消防救援支队宣传科科长刘丙涛告诉北青报记者，自热食品的发热包大致是以下几类成分：一类是白色粉末状的生石灰（氧化钙），遇水生成氢氧化钙并释放大量热，但水温一般只能达到60-80 ℃左右；另一类是铁粉、铝粉、镁粉、炭粉和盐，遇水后发生原电池反应，释放热量；还有就是在第二类的基础上加入石灰粉末，这种加热反应会更剧烈，且产生大量气体。市场上自热食品有很多种，这些商品不仅在包装上写明操作方法，还特别标注“加热时请放在防烫桌面上使用”“请勿撕开发热包”“儿童勿独立操作”等警示。

消防人员表示，如果在使用中操作不当，不按说明操作确有“爆炸”危险。若使用者在将预留的出气口封住（堵住）时，加热反应剧烈后，产生大量气体（氢气），无法释放，结果发生“爆炸”，“市民使用自热食品时一定要严格按照操作说明，把透气孔打开，且尽量放置于隔热垫上，以免发生意外。”刘丙涛还提醒，使用后的发热包应避免与水再次接触，应按有害垃圾分类处置。

专家

自燃是小概率事件，污染环境不可避免

食品工程博士、科普作家云无心表示，自热方便火锅并不应算作“方便食品”，而是“食材、厨具与热源的组合”。自热食品不需要复杂的厨具和“火候”的把握，只需要加热一些水，就可以自动加热，也不用清洗厨具。

他认为，加热袋应该归类为危险品。在生产中，生石灰被视为“高度危险品”进行特别管理，不管是存放还是使用都有严格的操作规范。一个自热袋中的生石灰加上铁粉、铝粉等，可以算得上是“易燃易爆危险品”了。

云博士强调，自热火锅自燃事故“可能是发生的小概率事件”，而“丢弃有害化学品污染环境”则是“不可避免的问题”。自热火锅用过之后，生石灰变成熟石灰，腐蚀性依然很强。把相当量的熟石灰扔到环境中，会对丢弃场所产生很大影响——动植物和微生物都承受不了它的高碱性。在生产中，高酸性和高碱性的废物不能直接丢弃或者排放，要经过中和处理才能作为垃圾。自热火锅追求的本来就是便捷，基本上不可能要求、也不会有使用者去做丢弃前的“无害化处理”。

云无心还解释道，自热食品存在一定的危险性，原本开发出来是用于军用野战食品，主要考虑的是野战条件下无火加热吃上热食。

延伸

自热产品尚无国标，四川有相对统一标准

3月12日，上海市消费者权益保护委员会曾发布了《自热方便火锅产品测试情况的通报》。本次测试根据市场销量，分别在线下超市和网络平台购买了几个品牌的自热方便火锅类产品，共计20件。通报显示，自热方便火锅产品的发热包具有遇水释放易燃气体的危险性，该产品在运输中也属于危险货物。上海市消保委指出，关于该类产品本身及其内含发热包的安全管理问题，我国尚未出台相关国家及行业标准予以规范，消费者在选择该类产品时应该注意其使用安全与禁忌。

北青报记者了解到，测试中的几个厂家都属于成都市食品工业协会的会员企业。据该协会的工作人员介绍，自热产品最先起源于军用，大约在2014年开始应用于民用领域。

在四川的一些企业涉足该行业后，为了规范行业的发展，该协会与一些重点企业、四川大学农产品加工学院、专家等共同拟定了行业标准，并于2015年专门组建了方便自热食品专业委员会，“目前自热产品的国家标准尚未出台，但在四川是有相对统一的标准，随着多年来的发展，越来越规范。”该工作人员表示。

文/本报记者 宋霞 统筹/张彬