天津成立督查组推动整治食品安全问题
栗雅婷
近日，天津市整治食品安全问题联合行动工作组各成员单位成立五个督查组，对天津市各区联合行动开展情况进行督查，推动整治工作取得“可检验、可评判、可感知”的成果。
据悉，五个督查组分别由天津市市场监管委、天津市公安局、天津市农业农村委、天津市教委分管负责人带队。
天津市教委共印发了141万封《致中小学生学生家长和大中专学生的一封信》，大力宣传整治食品安全问题联合行动，提高群众知晓率。各区积极开展食品安全问题专项整治调度会，推进食品违法问题整改和食品安全监管长效机制的建立。
截至11月，全市累计查办食品安全案件1907起，检查保健食品生产经营主体23360家次，检查学校（幼儿园）食堂2423个，学校、供餐单位及校园周边自查问题10466个，约谈学校食品安全负责人645人次，全市学校食堂明厨亮灶率达到100%，检查农产品生产经营主体19289家次，开展指导培训196场。（记者栗雅婷）
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