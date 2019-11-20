注重医养人才培养 创造“学习文化”
11月19日，“医养人才培养交流会”在京举办。此次交流会邀请众多医养企业、机构、代表等出席，共同围绕“医养人才培养”主题交流探讨医养人才培养经验。
睿莱首席执行官以“变革驱动发展，探讨医养人才培育新路径”为主题进行了分享，探讨了中美长期护理行业的人员流动情况。他表示，应对人才流失的关键是人才培养，而人才培养挑战最具成本效益的方法就是创造一种“学习文化”。
睿莱强调线上线下混合式培训、变革式培训——包括VR 虚拟现实、定制化培训等新技术形式。流会上，睿莱中国运营经理张音、昱言养老创始人张坤昱、知学学院康养课程版块负责人梓航先后进行了经验交流、案例分享。面对我国医养人才匮乏的现状，睿莱希望通过能够与各机构、组织共同努力，更好地借助国际经验、结合中国本土实际，做好医养人才的培养与发展。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn