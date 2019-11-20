注重医养人才培养 创造“学习文化”

11月19日，“医养人才培养交流会”在京举办。此次交流会邀请众多医养企业、机构、代表等出席，共同围绕“医养人才培养”主题交流探讨医养人才培养经验。

睿莱首席执行官以“变革驱动发展，探讨医养人才培育新路径”为主题进行了分享，探讨了中美长期护理行业的人员流动情况。他表示，应对人才流失的关键是人才培养，而人才培养挑战最具成本效益的方法就是创造一种“学习文化”。

睿莱强调线上线下混合式培训、变革式培训——包括VR 虚拟现实、定制化培训等新技术形式。流会上，睿莱中国运营经理张音、昱言养老创始人张坤昱、知学学院康养课程版块负责人梓航先后进行了经验交流、案例分享。面对我国医养人才匮乏的现状，睿莱希望通过能够与各机构、组织共同努力，更好地借助国际经验、结合中国本土实际，做好医养人才的培养与发展。