推进青少年健康教育 提升全民健康素养

11月16日，中国健康促进基金会主办的青少年健康教育公益项目（以下简称“项目”）签约仪式在京举办。该项目旨在中小学师生群体中树立健康第一的教育理念，培养学生健康意识、观念和生活方式，从而提高学生健康素养。

青少年健康教育公益项目签约仪式

在GSK中国的公益支持下，本项目拟用两年时间，在全国范围内开展多元化、广覆盖的青少年健康促进活动，其中包括，以提升学生健康素养为重点，深入开展主题健康教育活动。围绕儿童青少年近视预防、心理健康、预防接种等重点主题开展宣传活动；在全国开展针对预防接种人员和校医的以疾病防控为主题的知识更新与教育活动，结合各地校园活动，强化青少年预防接种，推动宫颈癌的防治；配合各地健康促进活动，组织媒体宣传，塑造良好的舆论氛围，提高百姓对健康的关注和健康素质的提高。

签约仪式上，国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。少年强则国强，青少年承担着建设祖国未来的重要任务，在其身心成长与发展的关键阶段，抓好青少年健康理念与知识传播，引导学生从小养成良好生活习惯，夯实家庭、学校和社会三位一体的教育基石，并从青少年近视预防、心理健康、预防接种等实处着力，多措并举，全面提升青少年健康素养，守护青少年健康成长。

中国健康促进基金会副理事长徐卸古指出：“本项目旨在整合社会行业的资源，把优质的健康教育资源运用到青少年群体中来。中国健康促进基金会将持续在全国各地推广这一公益项目，为提升我国青少年健康素养做出贡献。”

本次项目旨在借鉴世界前沿经验，助力中国在实现世界卫生组织（WHO）提出的本世纪“消除宫颈癌”的目标道路上迈出一大步。数据显示，目前在中国女性生殖系统恶性肿瘤中，宫颈癌的发病率和死亡率居于第一位，而随着医学进步，宫颈癌已成为病因明确、可防可治的癌症——人乳头瘤病毒（HPV）感染是引起宫颈癌的必要因素，而HPV主要通过性接触传播。世界卫生组织建议，9-14岁女孩是人乳头瘤病毒(HPV)疫苗的首要接种对象，对未发生性行为的女孩进行接种，将获得最佳的预防效果。

围绕疾病预防和健康促进两大核心，贯彻执行项目提出的青少年疾病预防战略，本项目拟采用一套综合的方法来防控宫颈癌，不仅针对青少年开展系统的宫颈癌预防主题教育，更为各大省市的疾控与妇幼系统进行宫颈癌预防接种相关培训，以期全面切实提升宫颈癌防治水平。