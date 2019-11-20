清远市借“清远鸡”引凤起舞 助力城乡可持续发展

广东省清远市与“凤”有着不解之缘，不仅因为清远市拥有“凤城”的别称，也因为清远市拥有享誉餐饮界的“清远鸡”。11月5日晚7点半，清远市凤城广场上，一场颁奖礼正在举办。这是“粤菜师傅”走向世界——2019首届粤菜产业发展（清远）国际论坛暨第十届清远鸡美食旅游文化季的闭幕式。

这场以“清远鸡”为主角的论坛于4日在清远国际酒店开幕，主题为“让粤菜飘香世界，让世界爱上清远”。活动通过专家论坛、厨艺大赛、美食品尝、乡村新闻官推介清远食材等形式，全面呈现清远推进“粤菜师傅”工程取得的成果，全方位展示粤菜产业文化。活动由世界中餐业联合会、广东省人力资源和社会保障厅、清远市人民政府联合主办，来自十多个国家和地区的粤菜大师、省相关部门领导、全省21个地级市以及清远各县（市、区）政府代表、乡村新闻官等450余名嘉宾参加。

一年前，习近平总书记曾到清远市考察，一年来，清远市如何贯彻落实习近平总书记考察清远时的指示？清远市如何理顺城乡二元结构、助推乡村振兴？清远市又将如何借助“清远鸡”的美名“引凤起舞”？日前，清远市副市长雷玉春接受了人民网的专访。

找准脱贫方向，乡村振兴之路越走越快

2018年10月23日，习近平总书记来到位于广东省中北部地区的清远市，考察了清远市所辖英德市电子商务产业园。他强调，要下功夫解决广东城乡发展二元结构问题，力度要更大一些，措施要更精准一些，久久为功，把短板变成“潜力板”。随后，习近平一行沿着崎岖的山路乘车来到英德市连江口镇连樟村，走进村公共服务站、扶贫玩具加工厂车间和贫困户家中，同村民们亲切交谈。他强调，要认真抓好乡村振兴战略，在脱贫致富基础上加快推动乡村全面振兴，实现农业农村现代化。

习近平总书记考察清远一年来，清远市委市政府认真学习贯彻落实习近平总书记的指示，从脱贫致富到乡村振兴，再到广清一体化发展，着力布局一篇大气磅礴的城乡发展之作。

雷玉春向本网谈到，习近平总书记对清远城乡发展的指示，为贫困村脱贫指明了方向，令清远的乡村振兴之路走得更实更快。

清远确立了立足生态发展区的定位，充分利用自己的生态资源优势和区位优势，紧紧围绕解决“两不愁、三保障”突出问题，强化少数民族地区的脱贫攻坚工作。

为加快乡村振兴发展，促进农业农村现代化，清远积极创建省级现代农业产业园，着力打造服务大湾区的“大农场”，大力推进粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设，大力发展富民兴村产业。

清远在发展乡村旅游时，逐步探索出“农旅结合、以农兴旅、以旅带农、兴旅富民”的发展路子，使乡村旅游逐步成为农村经济发展的重要产业、农民增收的主要来源和旅游发展的重要组成部分。据了解，2018年，清远全市共接待游客超过4千万人次，实现旅游总收入近350亿元。旅游在拉动消费、扩大内需、带动就业、促进高质量发展等方面发挥了重要的作用。

此外，清远还在全国首创“乡村新闻官”制度，每村一“官”推动乡村新闻治理，打通城乡一体化中信息不对称的“最后一公里”。通过开展“三传一助”（传思想、传文明、传文化，助农民致富），“乡村新闻官”连接了媒体矩阵平台和电商销售平台，打破了城乡话语体系的二元结构。

通过这些举措，清远积极践行创新扶贫方式、助力乡村振兴。“脱贫攻坚期间，清远的贫困人口从127000多户减少到7742人。”清远市副市长雷玉春介绍说。

借助美食再发力，“清远鸡”越飞越高

“清远鸡”的成名，还要从它“飞”到国宴上说起。

因鸡肉品质出众，“清远鸡”在1972年春美国前总统尼克松访华时就登上了国宴菜单。同年秋，日本前首相田中角荣访华时也点名品尝“清远鸡”。可以说，从此之后，“清远鸡”声名远扬，从国内“飞”到海外。

“粤菜师傅”+“清远鸡”的组合，更是让“清远鸡”飞上助力乡村振兴的道路。

2018年，广东省委书记李希提出，实施“粤菜师傅”工程，大力培养“粤菜师傅”人才。在积极推进“粤菜师傅”工程的过程中，清远开展粤菜师傅各类培训3529人，带动创业就业近6000人；举办“粤菜师傅”各类系列主题活动42场。今年11月4日，“粤菜师傅”走向世界——2019首届粤菜产业发展（清远）国际论坛暨第十届清远鸡美食旅游文化季上，全面呈现了清远推进“粤菜师傅”工程取得的成果。

“‘粤菜师傅’工程是一项民生工程，得到了全省各地的积极拥护。”在雷玉春看来，“吃住行游购娱”这六大旅游要素中，“吃”是列第一位的，这也是清远市借“清远鸡”全产业链发展助推城乡发展的原因所在。“推动‘粤菜师傅’进社区、进校园、进乡村，通过美食来吸引更多的游客到清远来旅游，能更好地带动清远文化、旅游、农业多产融合发展，让清远走向世界、让世界了解清远。”雷玉春说。

据了解，自今年8月起，清远启动了乡村美食、乡村粤菜师傅、乡村美食优品店推选活动，制作了清远美食地图，打造了一批乡村粤菜美食旅游景点和乡村粤菜美食旅游精品线路，推动清远全域旅游的发展，也带动了清远优质农产品的销售。

为环保、做教育，双“城”记越唱越响

清远有两个“城”，一个是曾经知名的“陶瓷城”，另一个是今后或将越来越出名的“职教城”。

作为全国三大优质陶瓷原料基地之一，清远自2002年起大力引进建筑陶瓷企业。南方建材、东鹏陶瓷、蒙娜丽莎陶瓷和马可波罗等知名品牌在清远均设有工厂，陶瓷业也在当地的第二产业中占据了重要的位置。

然而,传统陶瓷业存在能耗大、污染重、效益低等弊端，可持续发展问题令清远陶瓷业一度陷入尴尬的局面。如何实现陶瓷业从过度依靠资源消耗和环境代价的粗放增长方式，向低碳、绿色、集约的发展方式转变，成为企业和政府需要面对的难题。为此，清远上演了一场“陶瓷革命”。通过转型升级，不断提升陶瓷的制作工艺，如今的陶瓷污染已经降到可控的范围。

然而，清远的“野心”远不止于此。进入新时代，清远迎来了前所未有的发展机遇。

清远距离广州中心城区约60公里，到香港、澳门的距离都在200公里左右，融入粤港澳大湾区具有显著的区位优势。因此，清远市立足于积极参与粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区的建设，促进广清一体化，助推城乡融合发展。

建设“职教城”，就是破解城乡二元结构、推进广清一体化发展的一个积极探索。

2011年6月，广东省政府同意在清远市规划建设省级职业技术教育示范基地（以下简称“省级职教基地”）。2012年3月，省级职教基地被正式列入广东省重点建设项目，2013年被列为“珠江三角洲地区九年大跨越”重大建设项目。2019年2月3日，广东省人民政府办公厅印发《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》，提出要加快推进省级职业技术教育示范基地（清远）建设，到2021年，新增高等职业教育学位12万个以上，省级职业技术教育示范基地（清远）基本建成。

目前，清远已建成清远市技师学院、连州技工学校2个省级“粤菜师傅”培训基地，清远市技师学院和广东华饮食品管理供应链管理有限公司2个省级“粤菜师傅”大师工作室，10个市级粤菜师傅乡村培训示范基地。随着省级职教基地多所本专科院校的进驻，清远的职业教育将变成“应用型本科带头衔接中高职教育”，为广东乃至全国的发展注入更多的活力。

此次论坛活动的厨艺大赛环节，就在“职教城”中举行。据雷玉春介绍，“职教城”二期工程完工后，或将成为全国最大的“职业教育基地”，也将成为清远市的一张新名片。

脱贫攻坚，乡村振兴，破解城乡二元结构，发展可持续发展的城市经济，推进广清一体化发展，清远市以此布局谋篇，希望能借“清远鸡”“引凤起舞”。