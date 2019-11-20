重庆市学校负责人陪餐执行到位 多举措保障食品安全

近期，重庆市教育委员会联合市场监管局等相关部门，开展整治食品安全问题联合行动，围绕学校校长（幼儿园园长）食品安全负责制落实不到位， 学校食堂食品安全事件时有发生、处置不当，校园周边经营“三无食品”、“五毛食品”和假冒伪劣食品等问题，开展系列整治行动。

开展整治以来，重庆市各区县学校食堂实施“明厨亮灶”的数量增长到11122所，覆盖率由90.12%上升为99.33%，其中35个区县已经实现全覆盖。全市中小学幼儿园食品安全校（园）长负责制实施率达到100%；学校负责人陪餐制度执行率达100%。全市中小学食堂承包或变相承包整改到位63个，整改到位率76.8%。

重庆市教委深入沙坪坝区、江北区等部分学校进行实地调研，并组织召开座谈会，督促指导区县教育行政部门和学校严格落实食品安全主体责任，严肃处理校园食品安全违法违规行为，全面推行“明厨亮灶”。要求公办中小学幼儿园食堂做到“四自主”：学校自主拥有“食品经营许可证”、食堂财务由学校自主核算、食材及相关物资由学校自主采购、从业人员由学校自主管理。

同时，市委教育工委、市教委将“开展整治食品安全问题联合行动，解决中小学及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题”纳入教育系统七大重点整治项目，要求各级开展全面自查，区县教育行政部门对学校进行全面排查、明察暗访，督促学校整改存在的食品安全风险隐患；截止到目前，学校、供餐单位及校园周边食品经营者自查数32854户次，学校自查约谈食品安全管理人员1788人次。会同市市场监管局对垫江县等10余区县开展了校园及周边食品安全工作联合督查。

10月14日-18日，针对猪肉等食材价格大幅上涨，可能影响学校膳食质量和学校食品安全的情况，市教委组成调研组对大足区、武隆区、云阳县、忠县、石柱县等5区县开展了专项调研，详细了解区县应对食材涨价，保障学校食品安全与营养健康的措施，严防克扣学生膳食补助。

10月24日-25日，由市纪委监委八室相关负责人任组长，抽调人员组成4个督查组，采取不定线路、不发通知、不打招呼、不听汇报，于中午就餐时间直接赴学校实地督查的方式，对潼南区双江镇初级中学校、武隆区土坎初级中学校、丰都县第三中学校、石柱县下路小学的厨房餐食、食材采购、加工、学生分餐和就餐、食品留样等情况进行了现场检查。并查阅了会计资料、物资台账、管理台账等资料，随机访谈了师生及食堂工作人员。

下一步重庆市各相关部门将针对整治食品安全问题联合行动中存在的问题及不足限时整改到位，进一步提高食堂从业人员数量和素质，规范食品安全与营养健康管理。督促学校切实落实食品安全主体责任、畅通食品安全投诉渠道、加强监督检查、妥善处置食品安全突发事件。（重庆市教育委员会供稿）