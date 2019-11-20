8所中医药大学被除名，只因标准不同罢了

现代医学不认同传统中医，只要中国认同并承认就行，没有必要纠结。

近日，8所中医药大学不在变更后的《世界医学院校名录》（WDMS）中，消息引发关注。

对此，教育部表示，中医药院校是中国高等医学院校不可或缺的重要组成部分，根据《中华人民共和国学位条例》，中医药院校的毕业生被授予相应的学位，按照国家相关法律规定，参加执业医师资格考试，取得相应类别医师资格。这一事实不会受影响、发生任何改变。

而医学界的普遍反应则是反对。一个重要的理由是，无论是中医还是西医，其宗旨都是为了提升人类的健康水平和抵御疾病的能力，中医、西医各有所长，其研究、人才培养均应得到尊重与鼓励。

其实，这个问题的本质还是如何看待现代医学和传统医学。

在人们称呼中医、蒙医、韩医等时，应当清楚这些术语和概念等都不十分确切，本质是指传统医学。而以现代实验科学为基础的医学则称为现代医学，也即人们所称的西医。但在具体所指时，可以用中医或西医以示区别。

《世界医学院校名录》的做法，也仅仅是用现代医学的标准来衡量一所医学院校是否实行的是现代医学教育，或一所医院是否按现代医学的标准治病救人。部分传统中医院校被除名表明，只是因其不符合现代医学标准，而且是对所有传统医学院校一视同仁——早在2012年，韩医科大学就被其除名了。

当然，也有人不以为然，最大的论证是，屠呦呦因青蒿素的研发和使用获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖，证明中医药得到了现代医学的承认。但是，要记住，诺贝尔奖委员会在颁奖时的表述是：“我们不是把本届诺奖颁给了传统中医，而是颁给受传统医学启发而创造出新药的研究者。”

所谓新药，就是以现代医药的方法、标准和程序从中药中挖掘并研发的经过检验而有效的药物。再从中国历史来看，有过两次大规模验药，一次是1958-1961年，另一次是1971-1975年。前者是检验能止血的中药，后者是检验止咳、定喘、化痰、消炎的中草药，但都没能获得有效的验证，“得不到实验的证实”。

但是，中医药界并不认同，认为用现代医学的动物试验和双盲试验来检验中药不符合中医的实际情况，应当以临床疗效来判定中医药方是否有效，比如患者的治愈。

其实，患者的治愈是否归因于所使用的药方是很值得怀疑的，因为有多种因素可以让患者治愈，包括不用药，人体本身就有很强的修复机制。只有随机双盲研究，才能证实一种病是否由一种药或两种药治愈，而且这些药是经过了药理、生化和分子生物学的检验。

当时的验药也提出了一种说法，中医理论很多是西医难以理解的，现代医学的一些试验方法很难反映出中药的真实药理作用。由此也衍生出了不能用西医（现代医学）的标准来检验中医（传统医学），而应当由中医自己的标准来检验。

现在，《世界医学院校名录》的做法正是顺应了这种说法，由于不能获得现代医学的检验，因此将一些中医药院校除名，正如西服不能去检验汉服，反之亦然。

所以，现代医学不认同传统中医，只要中国认同并承认就行，没有必要纠结。而且，传统中医大有与现代医学比试和竞争的环境和时间。一切都交由时间去判断吧。

□一言（专栏作者）