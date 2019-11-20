国家市场监管总局：苏宁易购百福加网店一款藕粉霉菌超标

人民网北京11月20日电（董童）19日，国家市场监督管理总局于官网发布《关于5批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）称，近期市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取肉制品、方便食品、食用农产品、糕点、罐头、酒类、水产制品、糖果制品、调味品和食用油、油脂及其制品等10大类食品329批次样品，发现肉制品、方便食品、食用农产品3大类食品5批次样品不合格，检出微生物污染、农兽药残留等问题。

其中，苏宁易购百福加食品专营店（经营者为湖北省武汉百福加食品有限公司）在苏宁易购（网店）销售的、标称湖北省洪湖市老曹家水产食品股份有限公司生产的洪湖藕粉（原味），经中国食品发酵工业研究院有限公司检验，霉菌不符合食品安全国家标准规定。

抽检不合格食品具体情况通告如下：

微生物污染问题

淘宝南京江宁区张王食品商行（经营者为江苏省南京市江宁区张王食品商行）在淘宝网（网店）销售的、标称江苏省南京美食佳肉制品有限公司第一分公司生产的水晶肴肉，经南京市产品质量监督检验院检验，菌落总数为3.5×106CFU/g；1.6×107CFU/g；2.8×106CFU/g；1.0×107CFU/g；2.6×106CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=104CFU/g，M=105CFU/g。据国家市场监督管理总局提供的资料显示，《食品安全国家标准 熟肉制品》（GB 2726—2016）中规定，熟肉制品（除发酵肉制品外）一个样品的5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过104 CFU/g。

苏宁易购百福加食品专营店（经营者为湖北省武汉百福加食品有限公司）在苏宁易购（网店）销售的、标称湖北省洪湖市老曹家水产食品股份有限公司生产的洪湖藕粉（原味），经中国食品发酵工业研究院有限公司检验，霉菌为35CFU/g；25CFU/g；150CFU/g；50CFU/g；85CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=50CFU/g，M=102CFU/g。 《食品安全国家标准 冲调谷物制品》（GB 19640—2016）中规定，同批次5个独立包装产品中霉菌的检测结果均不得超过102CFU/g的，且至少3个包装产品检测结果不超过50CFU/g。

农兽药残留问题

陕西省渭南市富平县老实人商业发展有限公司销售的鸡蛋，经河北省食品检验研究院检验，氟苯尼考为7.13μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得检出。《动物性食品中兽药最高残留限量》（农业部公告第235号）中规定，氟苯尼考在产蛋鸡中禁用（鸡蛋中不得检出）。

陕西省咸阳市信誉蔬菜批发零售商行销售的韭菜，经河北省食品检验研究院检验，腐霉利结果为0.42mg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤0.2mg/kg。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763—2016）中规定，腐霉利在韭菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。

陕西全都实业有限公司三原池阳街店销售的西芹，经河北省食品检验研究院检验，毒死蜱为0.33mg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤0.05mg/kg。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763—2016）中规定，毒死蜱在芹菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。

通告指出，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成江苏、浙江、湖北、陕西等省级市场监管部门立即组织开展处置工作，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。