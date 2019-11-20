勤思考也减肥 大脑是最耗能器官
1984年，国际象棋锦标赛突然被取消，原因是当时正在争夺冠军的俄罗斯选手阿纳托利·卡尔波夫异常消瘦，在此前5个月和几十场比赛中，卡尔波夫的体重减少了10公斤。据称，一位顶尖国际象棋手一天燃烧高达6000卡路里热量，即使他都不用离开自己的座位。
研究表明，大脑会消耗身体总能量的20%-25%，主要是葡萄糖。平均而言，勤于思考的大脑组织会消耗普通成年人350-450卡路里热量，儿童时期大脑消耗的热量会更多。美国杜克大学进化人类学副教授道格·博耶尔说，5-6岁儿童群体，大脑会消耗60%以上的身体能量。事实证明大脑是人体最消耗能量的器官，但仅占人类体重的2%。
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