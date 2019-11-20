妊娠期糖尿病 生完就没事？
解惑专家：曾慧倩，广州市妇女儿童医疗中心产科副主任医师
在各类糖尿病患者中，妊娠期糖尿病由于病程较短而常常为患者所忽略，觉得“生完孩子没事就行了”。实际上，妊娠期糖尿病除了可能会在围产期危害母婴健康和安全，对日后妈妈和孩子的健康会有远期影响。专家建议，妊娠期糖尿病患者咨询产科医生后制定孕期管理计划，寻找专业营养师的帮助、调整饮食，加上在医生指导下运动，有助于控制血糖。如果上述方法无法把血糖控制在理想水平，不要害怕药物治疗，该用胰岛素时就用胰岛素。同时要自我监测血糖，及时调整治疗方案；定时定量进食，保持规律生活、愉快心情和充足睡眠。
妊娠糖尿病不可忽视
广州市妇女儿童医疗中心产科副主任医师曾慧倩介绍，亚洲人群是妊娠合并糖尿病的高发人群，发病率达到16%~17%。我国近年两孩政策全面放开后，高龄孕产妇增加，妊娠合并糖尿病的发病率还有逐年上升的趋势。另外，有糖尿病家族史、怀孕前就肥胖、有糖耐量异常史、多囊卵巢综合征等孕妇，也是妊娠期糖尿病的高危人群。
据悉，大部分妊娠合并糖尿病病例是在妊娠期首次发现的，称为“妊娠期糖尿病”，这是由于孕期分泌的激素会导致生理性的胰岛素抵抗，从而使人血糖更高。而在分娩后6周~12周血糖就会恢复到正常状态，因此很多女性都会认为只是小问题。
“虽然妊娠期糖尿病的病程不长，但对妈妈和宝宝都有影响。对宝宝来说，可能会导致胎儿畸形、早产、流产以及胎盘功能不好，或造成巨大胎儿或者胎儿生长受限，新生儿低血糖、黄疸机会也会增加。妈妈容易发生高血压、感染等妊娠并发症，到了孕期后期如果血糖控制不好，宝宝会缺氧，需要手术助产、剖宫产、产伤的几率增加。”曾慧倩说。
曾慧倩提醒，更重要的是，妊娠期糖尿病并不是生完好了就“万事大吉”。“大约50%~70%的妊娠期糖尿病患者会进展为2型糖尿病，她们的小朋友患肥胖和心脏病、高血压、高脂血症等代谢综合征的风险，是普通小朋友的2~4倍。尽管妊娠期糖尿病现在没什么给你造成不舒服，可能10年、20年后，影响就出来了。”
控制不好血糖需要用药
曾慧倩指出，其实多数妊娠期糖尿病患者都没有症状，主要依靠产检时的筛查发现病情，但影响是很大的。
至于怎么干预也有讲究。有的孕妇会觉得，患上糖尿病可能是因为自己吃太多糖类了，之后少吃点甜食、主食就可以。“其实主要原因不是吃甜食，而是胰岛功能不是很好，吃了甜食进去没有办法触发身体反馈性分泌胰岛素的机制。”曾慧倩表示，妊娠期糖尿病患者需要专业的营养指导，达到既能控制血糖也能保障胎儿的营养需求的平衡，营养科医生会根据能量换算、食物配比，给出细致到分几餐吃、东西怎么煮的指导，单纯靠自己减某一类食物很难达到这一平衡。
由于孕期需要保证一定的能量供给，因此当控制饮食、适当运动不能达到理想的血糖水平时，就需要使用胰岛素治疗。“很多患者因为担心药物副作用，宁愿吃少一点都不愿意用药，但这样有可能会使宝宝得不到足够营养，导致生长受限。实际上胰岛素不会通过胎盘，在孕期使用是安全的。”曾慧倩说。
她提醒，一旦妊娠期糖尿病这个诊断成立了，就会伴随整个孕期，“并不是血糖正常，就是妊娠期糖尿病好了，只是说控制得比较好，仍然需要持续地监测、随访。随着孕周增大，胰岛素生理抵抗在怀孕八九个月时达到高峰，那个时候的血糖是最难控制的。”（全媒体记者伍仞 通讯员李雯）
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