吃柿子长结石，喝可乐“消石”要分人

现在正是吃柿子的时节，每年这时消化科都会接诊一些因为吃柿子而得了胃石症的患者。有时候，医生会建议患者尝试可乐疗法，这是为什么呢？

这么吃柿子要不得

由于摄入了某些植物成分或吞入毛发及某些矿物质（如碳酸钙、钡剂、铋剂），在胃内凝结而形成的异物，统称为胃石症，也就是我们所说的胃结石。患者可以完全无症状，也可以有上腹不适、食欲不振、口臭、恶心、呕吐或不同程度的腹胀、腹痛等症状。

吃柿子怎么会导致胃石症呢？柿子含有丰富的鞣质（存在于植物体内的多元酚类化合物）、果胶、树胶，空腹食用时，消化酶、游离胃酸分泌会增多，使得这些成分发生凝结，并与纤维素胶合后滞留在胃内形成硬块，即植物性结石。

植物性胃结石是常见的一种胃石症。尤其是柿子未成熟时，也就是常说的涩柿子，其鞣质含量更高，在胃酸的作用下，能与蛋白质结合形成不易溶于水的鞣酸蛋白，并沉淀在胃内。鞣酸蛋白、树胶、果胶能把植物纤维粘合在一起，遇到胃酸多的人，就容易形成胃石。

注意，不要空腹大量吃涩柿子，否则除了容易形成胃石外，还会对胃黏膜造成一定的伤害，严重时可导致胃溃疡、消化道出血，溃疡较深者还可能出现穿孔。一旦胃石进入小肠，就会引起腹痛、腹胀、恶心、呕吐，以及停止排气、排便等肠梗阻症状。

可乐“消石”是什么原理

形成植物性胃结石，有时医生会建议喝可乐，这是什么缘故？

可乐的主要成分为糖、水、二氧化碳、焦糖、磷酸、咖啡因，它的pH值在2.5到4.6之间。磷酸可以和磷、钙结合，酸化胃内容物，有效破坏胃结石的聚合物质，并释放二氧化碳气泡，使小的胃结石变软或变小，随着胃的蠕动排解掉。所以，对于小的结石而言，可乐能解决一大部分问题。另外，用可乐预处理过的植物性胃结石，可以使胃镜下碎石更容易。

但不是所有人都适合“可乐消石法”，如食管反流症、胃溃疡、十二指肠溃疡患者是禁止饮用碳酸饮料的，大量喝可乐会加重病情。这类人群出现胃结石，应立即去医院消化科就诊。胃镜下有专业的碎石器具，通过注射针反复向胃结石内注射碳酸氢钠，使结石内部分解，再用圈套器反复套针，切割胃结石，就可达到碎石的目的。对于胃结石较大、坚硬难溶，并发严重胃溃疡、出血、穿孔或梗阻者，还须采用外科手术治疗。

平衡饮食远离胃石

其实，并非只有吃柿子才会得植物性胃结石。胃结石的关键是预防，要养成良好的饮食习惯，注意节制和平衡。

1、避免空腹大量吃柿子、山楂、黑枣等水果及糯米制品等容易引发胃石的食物。

2、避免酒后、饮茶后吃柿子、山楂或黑枣等水果。

3、平时就有反酸、烧心等胃酸分泌过多症状的人群，应避免吃上述食物。

4、胃动力差、胃排空延迟的老年人及儿童，应避免吃上述食物。

5、食用上述食物的同时，要避免进食大量高蛋白食物，如海鲜（鱼、螃蟹、虾等）、禽畜肉（牛羊肉、鸡鸭鹅肉）及奶制品、豆制品。

（作者单位：北京宣武医院消化科）