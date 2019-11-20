“花小钱治大病”靠谱吗？

对于广大中低收入人群来说，“因病返贫”是一个不容忽视的问题。如果只需几十元，甚至几元钱就能获得10万元到50万元不等的大病医疗保障，对弱势群体来说无疑是天降福音。自2016年轻松互助和水滴互助率先亮相以来，以“花小钱治大病”为标志的网络互助平台迅速俘获消费者的芳心，也获得了资本的青睐。去年以来，阿里、腾讯、苏宁、美团、360等大型互联网公司纷纷发力网络互助平台。今年“双11”当天，百度系“灯火互助”平台也低调上线。

据不完全统计，这类平台已将超过2亿人次纳入互助计划。然而与高速发展相伴而生的，是平台经营能力不足、经营资质欠缺、理赔纠纷不断等一系列问题。

灯火互助：0元加入保百种重疾

近日，百度悄然上线了“灯火互助”大病守护计划。通过百度APP搜索“灯火互助”即可看到小程序，点击进入可以看到大病守护计划页面。从产品设计来看，“灯火互助”采用了市场上的主流互助方式，即“0元加入，一人生病，众人事后分摊”。管理费标准按照互助行业比较通行的标准收取8%。

从保障人群方面来看，出生30天至60周岁均可加入“灯火互助”。互助金额度分为轻度重症和重度重症。轻度重症包含乳头状或者滤泡状甲状腺癌和前列腺癌，重度重症包含恶性肿瘤等100种重疾，初次确诊可赔。重度重症按照年龄分为四个档次，其中10-29岁的互助金额最高，为50万元。

根据“灯火互助”所附的《重症疾病互助计划条款》，该项互助计划由“上海兴朋俊科技有限公司”推出。根据天眼查信息，上海兴朋俊科技有限公司成立于2018年6月6日，注册资本100万元，法定代表人和大股东为曹越，持股60%，二股东顾国栋持股40%。资料显示，曹越现为百度搜索公司运营总经理。

截至11月19日下午，已有超过2620人加入“灯火互助”。

进阶之路：始于众筹终于保险

在京打工的黑龙江保姆徐英最早通过微信朋友圈得知水滴筹。乐于助人的她通过水滴筹为生病的老乡捐过几笔钱。后来她自己也加入了水滴互助的健康人群抗癌互助计划。“我们的医保水平很低，加入互助计划就是想将来一旦自己生病了，能为孩子们减轻负担。”徐英说。

以水滴互助、轻松互助为代表的早期网络互助平台，最开始都是依靠在社交媒体上的大病众筹获得知名度的。如今水滴集团旗下有水滴筹、水滴互助、水滴保险三条业务线。轻松集团也有轻松筹、轻松互助和轻松保三个板块。而号称保险行业“余额宝”的相互宝，也经历了从互助计划升级为蚂蚁保险的进阶之路。

“网络互助计划随时可以变更或终止，理赔也具有不确定性，与保险有很大不同。”北京人寿一位负责寿险业务的人士介绍，对消费者来说，网络互助计划保障额度不足。以相互宝为例，40岁到59岁的用户保障额度仅为10万元，不足以覆盖大病医疗支出。他建议，至少在北京，消费者的大病保障需求最终还是要通过重疾险、医疗险来满足。

需要提醒的是，绝大多数网络相互计划有着“60岁后自动退出”的规定，但重大疾病的发病率随年龄递增而不断升高，60岁及以上恰恰是重疾赔付的高发年龄段。因此，对作为家庭中坚的中年人来说，比较稳妥的选择应该是保险+网络互助的方式。

隐忧凸显：赔付争议与日俱增

网络互助是很好的创新，但需要解决的问题也不少。赔付争议就是最棘手的一个问题。以相互宝为例，今年3月相互宝首例赔审案件引起网友广泛关注。

唐某于2018年10月31日加入相互宝，同年12月28日因意外跌入洪涝沟中，入院被诊断为双股骨折，后陷入深度昏迷。于是唐某在相互宝申请十万元互助金，但是相互宝调查员未予通过。唐某的妻子申请了赔审团审议，最后经过5个多小时的评审，有超过57%的赔审员投了反对票，理由是唐某加入相互宝前曾长期服用激素药，这有违相互宝“拟加入相互宝的自然人近两年内没有连续服药超过30天或连续住院超过15天，目前没有接受住院治疗或医生建议住院治疗”的规定。

“现在网络大病互助平台的赔付争议和纠纷只是苗头，预计几年后会更多。”一位保险公司理赔人员分析，通常保险会在客户投保5年后出现理赔申请增多的情况，理赔纠纷在互助计划设立5年后也会慢慢增多。

易观金融行业高级分析师陈毛川表示，对于收入水平不高的人群，网络互助计划是满足其基本保障的一个产品。虽然眼下互助平台问题很多，但也让自视为“正规军”的保险公司有了危机感，促使保险公司重视弱势群体，开发更多较低门槛的保障产品。（记者 张品秋）