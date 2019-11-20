孩子扁桃体老发炎能不能一刀切？

立冬已过，小雪将至，干燥寒冷的天气让不少孩子的扁桃体反复“闹脾气”。五岁的小雅(文中患儿均为化名)今年第三次患上了扁桃体炎，小雅妈妈周女士看着孩子咽痛、发烧的难受样子，恨不得立刻把“罪魁祸首”扁桃体一刀切了。

扁桃体到底能不能切？湖南省儿童医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师胡彬雅表示，能不切就不切，能晚切就晚切，但是如果必须切，则应该尽早切除。

扁桃体是“健康卫士”还是“感冒祸首”？

“都说扁桃体是保护宝宝的一道屏障，可是为什么也给宝宝带来这么多生病的风险？”周女士很困惑，在4岁之前，小雅很少扁桃体发炎，4岁之后，却每年都有一两次因扁桃体发炎进医院的经历。

“扁桃体可以产生淋巴细胞和抗体，以此达到抗细菌、抗病毒的效果。当细菌、病毒侵入时，它们会严阵以待，全力阻击入侵者。因此可以说扁桃体是呼吸道的门，是病毒入侵呼吸道的第一道防线。”胡彬雅表示，虽然扁桃体有阻击细菌、病毒的作用，但它的免疫能力却是有限的。当吸入的病原微生物数量比较多、毒力比较强时，或者当孩子因为劳累、受凉等原因导致抵抗力减弱时，潜伏在扁桃体小窝里的病原体便会迅速繁殖，从而引起扁桃体发炎，使孩子的扁桃体出现红肿、疼痛、化脓等症状。

“扁桃体炎多见于学龄儿童，小雅正处在扁桃体炎高发期。”胡彬雅介绍，1岁以前的孩子扁桃体还未充分发育，所以1岁前的小宝宝患扁桃体炎的机会并不多。1岁后，扁桃体开始逐渐增大，4～10岁达到高峰，14～15岁逐渐退化。

“扁桃体炎临床可见急性扁桃体炎和慢性扁桃体炎。”胡彬雅提醒，急性扁桃体炎常伴有一定程度的咽黏膜及咽淋巴组织的急性炎症，起病急、咽痛是主要表现，同时还可能伴有畏寒、发热、头痛等症状。患有慢性扁桃体炎的宝宝通常会有咽部干燥、有堵塞感、分泌物黏稠不易咳出、口臭等表现，如果反复发作，还可能诱发慢性肾炎、关节炎、风湿性心脏病等疾病。

此外，家长应该注意，患扁桃体炎时，扁桃体的大小并不能代表炎症的轻重程度，不要感觉扁桃体红肿轻微就忽视治疗，一旦孩子感觉不适，应该立刻送医。

切掉扁桃体会不会导致免疫力下降?

7岁的茜茜在医院确诊扁桃体发炎后，医生开了青霉素、头孢菌素等抗菌药物治疗。茜茜父母认为，抗生素对孩子身体影响较大，还是不吃为好，茜茜身体一向强壮，先冲一包板蓝根试试看。

茜茜父母没想到，当天晚上，茜茜炎症加剧，发起了高烧。

“有的家长认为只要用了抗生素就会立竿见影，也有的家长视抗生素为‘毒药’。面对病情，不能因为固有的偏见将药物定性。”胡彬雅提醒家长，孩子患有扁桃体炎时，正确做法是到医院耳鼻喉科就诊，用药应该严格遵循医嘱。

孩子反反复复出现扁桃体炎，是否该把扁桃体一刀切？对此，湖南省儿童医院耳鼻咽喉头颈外科主治医师张梦萍介绍，假如孩子出现了以下三种情况，扁桃体可能就要“下岗”了：一是扁桃体每年都发炎，平均每年超过7次，或者连续两年以上每年发作超过5次，或连续3年以上每年发作超过3次；二是因为扁桃体肥大而影响孩子晚上睡觉，出现打鼾、憋气甚至影响颜值时；三是已经出现了肾脏、心脏、关节等重要器官损伤的慢性扁桃体炎。

“扁桃体的切除并不会影响孩子声带，也不会对孩子免疫力造成影响，家长不必为此担忧。”张梦萍表示。

但并非所有的患者都能立即手术。胡彬雅指出，有以下情况时暂不宜进行手术：当孩子急性扁桃体炎发作时；孩子白细胞计数特别低；患有严重的全身性疾病如活动性肺结核、风湿热、肾炎、风湿性心脏病、关节炎等，病情未稳定时；孩子属于造血系统疾病及有凝血机制障碍者时。因为，此时手术会加重孩子病情，甚至引起严重的并发症。另外，如果患儿家属中免疫球蛋白缺乏或自身免疫病的发病率高，切除扁桃体也需慎之又慎。

保护好身体的“警卫员”扁桃体

怎样保护扁桃体，让身体的“警卫员”发挥出应有的作用？胡彬雅表示，培养孩子健康的日常生活习惯很重要，均衡的营养和足够的休息，有助于提高孩子的抵抗力。

“扁桃体炎的预防工作至关重要。”胡彬雅提醒，家长平时应注意让孩子多锻炼身体，适当参加室外活动，增强体质；提醒孩子注意口腔卫生，饭后漱口；保证孩子的饮食均衡、营养丰富，多吃蔬菜水果。不要给孩子吃辛辣刺激性食物，也不要养成挑食、偏爱零食的习惯；平日要多给孩子喝水；当孩子患有鼻炎、鼻窦炎、咽炎或感冒时，要积极治疗；注意天气变化，给孩子合理添加衣服，防寒保暖，同时保持室内外空气流通和温差，避免孩子经常生病。

“避免急性扁桃体炎转为慢性扁桃体炎，让扁桃体这个‘阻击卫士’真正发挥出帮孩子阻击细菌和病毒的作用。 ”胡彬雅表示，如果孩子患上扁桃体炎，无论在疾病过程中，还是疾病过后的恢复期，家长都要注意孩子的休息、饮食和保暖。在及时就医的基础上，可以让孩子多喝水，多用盐水漱口。如果孩子在患扁桃体炎期间出现耳朵疼痛，应提高警惕。