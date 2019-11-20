陕西省：开创“互联网+医保”服务模式
王江黎
近日，记者从陕西省医疗保障局获悉，下一步省医保局将围绕完善统一城乡居民基本医疗保险制度、全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并、开创“互联网+医保”创新经办服务模式等十项重点工作，切实推动相关政策制度落地实施。
一是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，全面推进城乡居民基本医保制度整合，同步整合大病保险。二是全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施。按照国家部署和要求，借鉴试点城市经验，在已出台方案的基础上，完善相关政策，扎实推进两险合并实施。三是建立健全医疗保障待遇清单管理制度。进一步明确制度、政策、项目，规范待遇清单、决策权限与程序，健全制度体系，规范运行管理，确保基金安全可持续。四是扎实推进医疗保障扶贫工作。按照国家“两不愁三保障”要求，对标国家医保扶贫政策和标准，全面落实医保精准扶贫政策，确保贫困人口百分百参保。五是持续开展打击欺诈骗保专项行动。建立健全打击欺诈骗保工作协调机制，提升多部门联动的政策合力。加强基金监管执法队伍建设，提升医保智能监控效能，从严、从重查处欺诈骗保行为。
六是深化医保支付方式改革。全面推进以按病种付费为主的多元复合支付方式，稳妥推进DRG付费试点。七是规范完善异地就医直接结算。进一步规范简化异地就医备案手续，加强异地就医监督管理。做好异地就医资金清算工作。八是完善药品耗材招采管理办法。按照国家要求，取消医用耗材加成，推进高值医用耗材治理，合理调整医疗服务价格。切实发挥好省际招采联盟作用，指导西安市做好“4+7”试点工作，并按照国家部署做好扩围工作。九是加快医保信息化建设。按照国家标准和要求，结合我省实际，在整合我省现有医保经办系统的基础上，加快推进信息化建设。十是提升医保服务水平。利用“互联网+医保”，创新经办服务模式，深入推进医保领域“放管服”改革，为参保群众提供更加方便快捷的医保服务。积极完善城乡居民高血压和糖尿病门诊用药保障机制，高血压、糖尿病门诊用药政策范围内支付比例将达到50%以上。
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