秋冬防伤胃， 不妨喝杯丁香温胃茶
立冬之后，广州的天气也慢慢进入一年之中最舒适的“秋凉”时分，但此时昼夜温差较大，如不慎受冷空气刺激，胃酸分泌过多，胃肠易发生痉挛收缩；且随着天气转凉，人们的食欲旺盛，胃肠负担加重，容易引发胃病。
广州市中医医院脾胃病科主治中医师王学川提醒，秋冬之交要特别注意胃部的保暖，适时添衣以防腹部着凉而引发胃痛或诱发加重旧病；最后推荐一款“丁香温胃茶”以温中散寒，行气止痛，预防秋凉伤胃。
丁香味辛，性温，归脾胃经。既能温中散寒止痛，又尤善降逆止呕，为治虚寒呕逆之要药。现代药理提示能促进胃液分泌、抗溃疡、止泻、抗缺氧作用。
砂仁味辛，性温，归脾胃、肾经。功能化湿开胃、温脾止泻。现代药理提示砂仁有抗溃疡、抑制胃酸分泌、增强肠道运动的作用。
丁香温胃茶
材料：丁香3克，砂仁5克，生姜2片。
做法：把以上三味药物放入茶壶，开水浸泡代茶服用。或加水300毫升煎至150毫升，餐后服用。
功效：温中散寒，行气止痛，降逆止呕。
宜忌：适合因受凉后出现胃脘冷痛，腹胀，呃逆及呕吐病人。胃阴不足或脾胃积热者忌用。（若服用后症状未见缓解，务必及时就医）
（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 高三德）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn