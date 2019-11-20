秋冬防伤胃， 不妨喝杯丁香温胃茶

立冬之后，广州的天气也慢慢进入一年之中最舒适的“秋凉”时分，但此时昼夜温差较大，如不慎受冷空气刺激，胃酸分泌过多，胃肠易发生痉挛收缩；且随着天气转凉，人们的食欲旺盛，胃肠负担加重，容易引发胃病。

广州市中医医院脾胃病科主治中医师王学川提醒，秋冬之交要特别注意胃部的保暖，适时添衣以防腹部着凉而引发胃痛或诱发加重旧病；最后推荐一款“丁香温胃茶”以温中散寒，行气止痛，预防秋凉伤胃。

丁香味辛，性温，归脾胃经。既能温中散寒止痛，又尤善降逆止呕，为治虚寒呕逆之要药。现代药理提示能促进胃液分泌、抗溃疡、止泻、抗缺氧作用。

砂仁味辛，性温，归脾胃、肾经。功能化湿开胃、温脾止泻。现代药理提示砂仁有抗溃疡、抑制胃酸分泌、增强肠道运动的作用。

丁香温胃茶

材料：丁香3克，砂仁5克，生姜2片。

做法：把以上三味药物放入茶壶，开水浸泡代茶服用。或加水300毫升煎至150毫升，餐后服用。

功效：温中散寒，行气止痛，降逆止呕。

宜忌：适合因受凉后出现胃脘冷痛，腹胀，呃逆及呕吐病人。胃阴不足或脾胃积热者忌用。（若服用后症状未见缓解，务必及时就医）

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 高三德）