16省市瘦肉型白条猪肉出厂价单周下跌9.6%

农业农村部信息中心昨天发布的监测数据显示，今年第46周（即2019年11月11日至11月15日），我国监测的16个省市瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤46.11元，较前周下跌9.6%，同比涨幅则仍达到156.5%。

当周，国内瘦肉型白条猪肉出厂价格（简称猪肉价格）较前周大幅下跌。受到养殖户和规模养殖场出栏生猪的积极性提升的影响，加之冻肉集中投放市场，造成猪肉供应过剩但终端需求疲软，带动了多地生猪和猪肉价格大幅下跌。

16个省市瘦肉型白条猪肉出厂价周平均值为每公斤46.11元

东北地区：43.28元/公斤

数据显示，当周东北地区猪肉周均价为每公斤43.28元，环比跌8.7%，同比涨191.3%。由于下游消费疲软，猪肉订单量减少，屠宰企业开工率较低。同时，养殖户出栏生猪的积极性提升，导致生猪和猪肉价格明显下滑。

华北地区:44.20元/公斤

华北地区猪肉周均价环比跌9.6%，同比涨146.0%。 受东北地区生猪和猪肉价格大幅下跌影响，北京地区调入猪肉价格大幅下跌；河北和天津地区养殖户积极出栏生猪，带动生猪、猪肉价格不同程度下跌。

华中地区:46.61元/公斤

华中地区猪肉周均价环比跌9.7%，同比涨165.0%。 云南和东北等地低价生猪和猪肉流入华中地区，冲击下游市场上高价产品销量，猪肉订单量明显减少，加之生猪降低，屠宰企业多降价促销。

华东地区：46.58元/公斤

华东地区猪肉周均价环比跌10.0%，同比涨165.6%。 受东北生猪和猪肉价格持续下跌的消息影响，华东地区养殖户和规模养殖场出栏生猪积极性提升，但终端消费需求未有明显好转，导致生猪和猪肉价格大幅下跌。

四川:48.95元/公斤

广东：53.25/公斤

四川猪肉周均价环比跌7.5%，同比涨112.4%。受低价生猪和猪肉流入增多及气温偏高不利于传统腌腊的制作的影响，猪肉供应增加，但终端消费对肥猪的需求较低，导致生猪和猪肉价格明显下跌。

广东猪肉周均价环比跌6.1%，同比涨155.2%。北方大量低价生猪流入广东地区，屠宰企业以收购外省低价生猪为主，加工成本下降，加之终端消费需求低迷，带动猪肉价格明显下跌。

文/本报记者 张钦