北京通州今年创建14家放心肉菜示范超市
今年底，通州区购买放心肉菜的示范超市将再扩容。昨天，北京青年报记者获悉，通州区又有14家超市参与“放心肉菜示范超市”创建活动，并于近日接受了市级评审组的检查验收。
据了解，2019年初，通州区市场监管局结合创建食品安全示范区工作，按照企业自愿、协会推荐、广泛参与的原则，动员辖区14家大中型超市参与示范超市创建活动，并为此制定了详细的工作方案。指导超市划分专门区域，设立精品肉菜专柜，公示绿色认证证书、特色产品品牌承诺，突出特色农产品的安全品质。引导超市采取“农超对接”“厂超挂钩”等采购方式，确保生鲜肉品全部来自合法屠宰企业，蔬菜来自规模种植基地，并利用肉菜追溯系统，通过扫码方式向消费者展示肉菜源头追溯情况。
通州区市场监管局表示，指导超市接受社会公众监督评议，对于发现的问题督促超市立即整改。（记者 王薇）
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