邯郸市召开全市2019年餐饮食品安全质量提升行动部署会
11月12日上午，邯郸市市场监管局召开全市2019年餐饮食品安全质量提升行动部署会。决定自立即日起至年底，在全市范围内组织开展餐饮食品安全质量提升行动。市局局长申陆峰出席会议并讲话，副局长薛学林主持会议。
申陆峰就此次行动提出四点意见，一是统一思想、提升站位，切实增强做好餐饮服务食品安全工作的责任感。要求各级各单位制定详细的行动方案，分解任务，采取有力措施，扎实开展专项治理提升行动。二是正视差距、直面短板，充分认识当前我市餐饮服务食品安全面临的新形势。重视不够、监管缺位、防控风险意识不强、制度落实不到位和诚信意识缺失等，餐饮食品安全领域一些共性风险隐患和“潜规则”问题，还没有真正有效的解决。三是突出重点、狠抓落实，全面提升餐饮服务食品安全监管工作水平。严格落实食品安全主体责任、监管责任，重点整治“违规办理《食品小餐饮登记证》、超范围制售冷食类食品、餐饮具不按规定消毒、食品原材料不按规采购存贮、经营场所和后厨环境卫生差”等突出问题。四是履职尽责、担当作为，全力保护消费者合法权益。依法行政，严格执法，按照《消费者权益保护法》《河北省消费者权益保护条例》等法律法规，重点治理餐饮服务行业强制消费、强制服务等侵害消费者合法权益的行为，营造广大消费者安全、满意的消费环境。
会上，市局食品安全总监刘志强宣读了《2019年餐饮食品安全质量提升行动方案》，明确了行动重点、整治内容、时间安排和工作重点。
市局餐饮服务安全监管处、消费者权益保护处、市食品安全监管支队班子成员，各县（市、区）分管餐饮安全、消费者权益保护的局领导及相关处室负责人共计83人参加了会议。（国家市场监督管理总局、邯郸市市场监督管理局供稿）
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