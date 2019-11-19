黑龙江省市场监管局组织召开2019年第三次食品安全风险交流会商会议
为全面加强食品安全风险预警交流工作，提升食品安全风险防控和协同应对能力，建立起沟通、协调、有效的运行风险交流机制。11月15日，黑龙江省市场监管局组织召开2019年第三次食品安全风险交流会商会议。
会议由省市场监管局食品安全抽检监测处负责人主持，邀请部分高校、食品研究机构、检验机构、食品协会、食品安全专家、媒体记者参加了会议，省农业农村厅、省卫生健康委、省粮食局、哈尔滨海关等食品安全成员单位、省市场监管局食品相关处室负责人共计30人参加了会议。
会议深入贯彻落实党的十九届四中全会和省委十二届六次全会精神，防范化解食品安全风险隐患，建立食品安全风险预警交流协作机制，完善信息通报制度，使风险研判常态化、精准化、多样化，以实际行动践行“不忘初心、牢记使命”为民服务的宗旨意识。省市场监管局通报了2019年1—9月份开展食品安全监督抽检、风险监测情况；与会人员分析研判风险点及其风险程度，分析了当前食品安全形势，商讨建立了食品安全风险预警交流协作与信息通报机制、食品安全风险预警交流专家库等有关事宜。
会议强调，一是要进一步用好监督抽检的结果，对抽检监测信息进行深度分析和再加工，真正发挥好抽检监测结果在食品安全监管中的“哨兵”和“指挥棒”作用。二是强对日常监管、行政执法、投诉举报、网络舆情等信息源中食品安全风险信息的汇集，努力提升食品安全风险发现、研判、预警、交流能力，为实现精准化、数据化、信息化监管发挥更重要的智力支撑作用。三是要充分发挥各方优势和特色，在食品安全信息数据共享、风险预警交流、科普宣传等领域广泛开展合作交流，加快探索建立符合实际的合作互动、优势互补的食品安全风险预警交流工作新模式，有效防控我省食品安全风险隐患，保护百姓“舌尖上的安全”。（国家市场监督管理总局、黑龙江省市场监督管理局供稿）
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