京津冀三地加强食用农产品质量监管
马彦铭
近日，京津冀市场监管部门对河北新发地市场、高碑店市硕诚农业科技有限公司、冀康现代农业园等供京食用农产品生产经营企业进行了联合检查。检查结束后，三地对下一步深入协作监管进行了深入研究沟通，对河北农产品进入京津实现有效对接进行了磋商。
这次检查的主要目的是严格落实“四个最严”要求，遵循政府主导、企业主责、部门监管、社会参与原则，引导河北食用农产品生产经营企业与北京、天津食用农产品经营者建立产销对接关系，通过严格产地准出和销地准入，不断规范食用农产品生产经营行为，自觉落实食品安全主体责任，不断提升京津冀食用农产品质量安全保障水平。
2017年11月，北京、天津、河北三地政府共同签署了《共建“京津冀食品和食用农产品质量安全示范区”合作协议》，通过共建安全示范区，使三地所辖城市达到国家食品安全示范城市标准，所辖县达到国家农产品质量安全县标准。协议签署以来，三地市场监管部门在完善食品和农产品产销衔接、源头管控协作、联合检查机制、信息及资源共享、检验监测协作、应急处置和案件协查、重大活动保障协作等7项联动协作机制方面取得进展。北京市食用农产品批发市场与天津市、河北省畜产品屠宰加工企业代表签署了《京津冀市场流通环节畜产品质量安全保障供应合作协议》，三地监管部门签署了《京津冀食品领域全产业链追溯模式示范工作合作协议》等，并在第三方检测机构、市场自检室检测设备、检测方法、检测标准等方面达成统一共识。（通讯员王龙 记者马彦铭）
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