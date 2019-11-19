铜仁市人民医院：将“百年医院”建成武陵山区医疗中心

肇始于1909年的铜仁市人民医院，是贵州省西医的最早传播者、运用者，建成为全市唯一一家三级甲等综合医院。近年，坚持外延与内涵发展并重，实现了异地整体搬迁的大跨越，迈入了高质量发展的道路。

医院党委书记黄胜表示，近年来，医院在市委、市政府的关心支持下，我们积极找差距、补短板、消痛点，统筹推进基础设施、医疗技术、服务质量等方面的建设与发展，取得了较好成就：在市委市政府的关心下、在市卫生健康局的指导下，实施布局调整，发展思路进一步优化；在贵州省人民医院和苏州市立医院的对口帮扶下，坚持医教研协同发展，教学科研质量进一步提升；通过提质增效，优质的医疗资源供给进一步扩大；坚持内涵发展，人才队伍实现新提升；深化综合改革，改革发展活力进一步激发；加强公立医院党的建设，人民群众对医院的满意度、美誉度不断提高。

建院110周年 风雨阳光沧海变桑田

1909年，美国基督教会的柯姆林夫妇在商贸繁盛的铜仁城下南门创办了福音医院，医院背靠东山、前临锦江，风景秀丽。医院占地仅800平米，建筑面积500平米，3幢楼房、1幢平房。最初，医院只有2名美国医生和1名护士，6名勤杂人员。但是，病房“分而设置”：有男病床25张，女病床12张，可诊治内、外、妇产科病人，开展下腹部手术和新法接生。并附设护士学校1所。

黔东大地，“西风” 始起。如今，铜仁市人民医院图书馆还珍藏有多本当时用于临床和教学的全英文医学书籍，成为“镇馆之宝”。这些泛黄和折损的书本，述说着悠久先进的医学文化与文明。

新中国成立后，福音医院的外籍人员相继离去，继以华人为院长。1951年5月，由铜仁专署组织接管小组正式接管，将其与铜仁专署中心卫生院合并，以原福音医院的房屋、人员、物资设备为基础，加以改造发展，更名为铜仁专署医院。铜医，由此翻开新的一页。

在那个缺医少药的年代，医院利用黑板报推行候诊教育和无痛分娩法，推行预约挂号、协定处方，克服“三长一短”。依靠党的领导，走群众路线，进行红旗竞赛，提倡学习、劳动、工作三结合，组织医务人员上山下乡巡回诊疗，对由营养不良引起的浮肿病人开展“三病蒸汽疗法”和“病人之家”活动。1966年，铜仁专署医院更名为铜仁地区人民医院。

64岁的张正义1977年进入医院工作，曾担任副院长。他回忆说：“我进医院工作前的很长一段时间，医院发展变化不大，只有两栋两层楼的砖楼，其他都是木房子，手术室也是在一层小平房里，仅有200多张床位。”

改革开放，春回大地，铜医蓬勃发展。医院在努力提高职工业务水平和科研能力的同时，相继新建了外科大楼、内科大楼等基础设施，并购置了一批先进仪器和设备。2012年，铜仁撤地设市，铜仁地区人民医院更名为铜仁市第一人民医院，当年4月，成功创建三级甲等综合医院。随后，铜仁市整合医疗资源，撤销原铜仁市第一人民医院、铜仁市第二人民医院和铜仁市医疗设备修理所建制，组建铜仁市人民医院。

2015年，铜仁市人民医院新院区在川硐教育园区建成，并于9月29日启动搬迁工作，10月10日正式开诊。铜医步入高质量发展的快车道。

外延内涵并重 整体搬迁实现新跨越

基础不牢，地动山摇。医院经历多次改扩建，老院区占地面积只有50亩，仅有内科、外科和门诊楼，空间狭小拥挤，且无法再原地拓展。完全不能满足患者的就医需求和医院自身发展需要。

突破困局求跨越！铜仁市委、市政府审时度势，对医院做出“搬出老城、屹立新城”的战略部署。医院上下积极响应，全心全力奋战，打了一个彻底完善基础设施的翻身仗。新院区占地365亩，建筑面积21万平米。目前，拥有医务人员1900余人，开放病床2000张。规模扩张带来跨越发展。新院区是老园区的7.3倍，医务人员和病床数翻了一番，而业务量也迅速翻了一番。

“医院变大了，并不只是楼房多了，而是各项服务也跟上了。”张正义说。新院区宽敞明亮、设施先进、就医流程便捷。 “智慧医院”建设也明显加快，如今，实现了智能化挂号、智能化配药、智能化检测……信息化建设解决了患者诊治环节中的诸多“痛点”。

去年，医院积极创新，成为西南首家“影像云无胶片化”医院。患者做完检查后，通过手机就能获取储存在云端的图文报告和原始影像等信息，省时省钱。此外，电子影像二维码服务还能满足远程、移动会诊等医疗信息数据共享需求，保存时间长达15年。

工欲善其事，必先利其器。医院加大资金投入，积极引进先进医疗仪器设备。以内科外科化、外科微创化、微创精准化为目标，配备了超高端直线加速器、高端CT、高端3.0T核磁共振（MRI）、多台大型数字减影血管造影机、“摩西”高功率钬激光、多套高清及3D腹腔镜系统等高、精、尖的仪器设备。为进一步提高诊疗技术水平提供了坚实保障。

铜医肿瘤科成立于1993年，是贵州省成立较早的肿瘤专科，也是全市唯一集肿瘤预防及治疗为一体的专科。然而，受制于多种因素，“起了个大早赶了个晚集”，因为治疗方法和水平较低这一根本原因，造成大量肿瘤患者外出治疗。

今年8月，医院投入近8000万元的新肿瘤中心正式投入使用。引进的肿瘤治疗医用直线加速器、PET-CT等医疗重器，将更好地应用于肿瘤、脑和心脏等领域重大疾病的早期发现和诊断治疗，改变以前中晚期肿瘤患者的“盲治”尴尬局面，实现精准靶向治疗。

此外，医院同步建设了集基因诊断、分子检测、细胞培养、科研及教学为一体的肿瘤中心实验室。该院肿瘤中心已成为国家级临床重点专科创建单位，能让当地患者就近获得优质高效诊疗。“以前，铜仁有八成肿瘤患者外出就医，如今，随着我们肿瘤规范化诊治水平的提高，有很大一部分患者回流治疗、就近治疗。”该院肿瘤中心主任、主任医师姚彪说。

引人育人并举 人才支撑高质量发展

医院要实现高质量发展，人才是关键。如何培养人才、引进人才？医院综合施策，成效显著。从去年开始大力实施“人才强院”工程，创新育人、引人、用人机制，外引内培、多管齐下构建人才体系。“栽下梧桐树，引来凤凰栖”医院优化引才政策，大力推行“引进来”机制，在经济待遇和工作平台方面出台优惠措施。如规定，全日制博士正式录用后，免费提供住房(总价70万元以内)一套，人才引进费最高发放100万元，并给予最高10万元科研启动资金。主任医师被录用后，同样提供住房一套，并分别给予最高60万元的人才引进费和10万元的科研启动资金。

2018年3月，经铜仁市委市政府的积极争取，贵州省人民医院的倾力支持，从省医本部引进了有着先进管理理念的技术骨干石华教授/博士担任医院院长，进一岁夯实了“省医～铜医紧密型医联体”的创新合作模式，以“把省医搬到铜仁来”为目标，给医院发展注入新的活力。今年，高薪柔性引进了中国人民解放军陆军军医大学（第三军医大学）的多名教授、博士，他们不单进行临床指导，也开展科研工作。为补齐医院科研薄弱的短板，还全职引进了从事肿瘤基础研究方面的医学博士。目前，医院已引进了（4）名博士，据悉，近期还将引进5-8名博士，涵盖多学科。

石华说:“以情引人，用情留人、事业留人。如果仅以年薪论，我们的这点薪水根本打动不了重庆的专家，他们是被我们求贤若渴的情感打动，追求的是‘雪中送炭’、带领团队造福一方百姓。”

与此同时，医院大还立足自身培养人才，号召中青年骨干医生继续进修硕士、博士，并邀请国内知名专业英语培训机构来院举办培训班，对有考研、考博意向的医生进行英语强化训练。学风促医风，医院“比学赶超”之风日盛。今年已有5名临床医生通过全国统考，考取博士研究生，其中一名为医院百余年来第一个海外医学博士；同时还有10余名不同专业的医生被录取为硕士研究生，也诞生了医院首个海外护理学硕士。

另外，医院积极为医务人员提供和搭建对外交流学习的平台，以此提高眼界、拓宽视野，首次选派了4名青年骨干分赴英国、德国等国交流学习。并且医院对“凤凰”和“家雀”一视同仁，自身培养的人才按照相应的人才引进政策执行。

人才强，医院兴。该院重点学科、科研平台建设蹄疾步稳，并新建了多个专科，不断开展新技术，填补了医院多项医疗技术空白， “手术无禁区”正逐步实现。黄胜坦言，如果自己摸索培养人才建立一个学科，需要10年到30年时间，而引进一个学科带头人，可以少走很多弯路，甚至捷足先登。

构建区域中心 做强龙头提升辐射力

市级医院上接国家和省级医院,下连县乡医疗卫生机构,是深入推进落实分级诊疗制度建设的枢纽和关键。按照我省有关规划，将依托市级人民医院、中医院或妇幼保健院,在全省组建18个以市州级三级医院为牵头单位的城市医疗集团。在铜仁市，正依托市人民医院组建城市医疗集团。

此外，鉴于铜仁地处黔湘渝边区，市人民医院有一定的辐射功能，构建区域医疗中心，铜仁市人民医院志存高远。近年来，大力推动医疗、教学、科研协同发展、重点突破，同时，积极革新管理理念，加强学科建设，完善人才体系，提高医疗技术和服务水平等。

医院进一步深化公立医院改革，创新现代医院管理制度。今年3月，在全省医疗机构中率先实施以“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”为主要内容的精益化管理，促进该院的规范化、科学化管理以及可持续发展。同时，还实施了美丽医院建设，从整治、改善环境的每个细节入手，开展和实施了环境美化、绿化、亮化行动以及“厕所革命”，进一步增强患者与家属的就医体验。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。黄胜说：“今年是新中国成立70周年、医院建院110周年，站在新的历史起点，在上下全面奋力决战脱贫攻坚、决胜同步小康的关键时期，我们将不忘初心、牢记使命，进一步加强公立医院党的建设工作，进一步深化城市公立医院改革，进一步提升医疗服务能力和水平，把医院早日建成武陵山区的中心医院。为推进铜仁‘一区五地’建设和健康铜仁建设作出新的更大的贡献。（铜仁市人民医院供稿）