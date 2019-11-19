传承中医国粹 守护儿童健康
为推动儿科中医药事业发展，充分发挥中医药在儿童医疗、保健方面的独特优势，更好的落实儿科中医药适宜技术推广工作，由中国中药协会、北京中医药大学主办，中国中药协会中医药适宜技术专业委员会、北京中医药大学中医学院承办，陕西摩美得气血和制药有限公司支持的“首届‘仁医工程’儿科高峰论坛”于 11月16日-17日在北京中医药大学举办。
会上国家中医药管理局政策法规与监督司副司长杨荣臣指出，基层是中医药服务的主阵地，是中医药赖以生存发展的根本，在基层发展中医药适宜技术，有利于减轻群众看病就医负担，控制医药费用过快上涨，提高基层医疗卫生服务可及性，也有利于推进“分级诊疗”落地实施，推动健康中国建设。
北京中医药大学书记赵百孝表示，基层医生是我国农村医疗体系的基石，儿童健康是全民健康的基础，推动基层儿科事业发展事关家庭幸福和民族的未来。北京中医大学将通过“基层医生适宜技术培训基地”大力培养基层中医药人才，共同促进中医药适宜技术的传承与发展。
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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