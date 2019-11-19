传承中医国粹 守护儿童健康

为推动儿科中医药事业发展，充分发挥中医药在儿童医疗、保健方面的独特优势，更好的落实儿科中医药适宜技术推广工作，由中国中药协会、北京中医药大学主办，中国中药协会中医药适宜技术专业委员会、北京中医药大学中医学院承办，陕西摩美得气血和制药有限公司支持的“首届‘仁医工程’儿科高峰论坛”于 11月16日-17日在北京中医药大学举办。

会上国家中医药管理局政策法规与监督司副司长杨荣臣指出，基层是中医药服务的主阵地，是中医药赖以生存发展的根本，在基层发展中医药适宜技术，有利于减轻群众看病就医负担，控制医药费用过快上涨，提高基层医疗卫生服务可及性，也有利于推进“分级诊疗”落地实施，推动健康中国建设。

北京中医药大学书记赵百孝表示，基层医生是我国农村医疗体系的基石，儿童健康是全民健康的基础，推动基层儿科事业发展事关家庭幸福和民族的未来。北京中医大学将通过“基层医生适宜技术培训基地”大力培养基层中医药人才，共同促进中医药适宜技术的传承与发展。