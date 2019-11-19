牛奶是公认的健康饮品，但经常有人问：什么人不能喝牛奶？本期，我们来好好聊聊这件事情。

有关牛奶的各种禁忌，简直是禁忌界的“典范”。牛奶和水果不能一起吃，牛奶和鸡蛋不能一起吃，牛奶和豆浆不能一起吃，牛奶不能加红糖，牛奶不能加蜂蜜，肾结石不能喝牛奶，贫血不能喝牛奶，甚至说牛奶属于阴寒之物，女人不能喝，中国人不能喝……但这些说法实在经不起推敲。有些是无中生有，有些是以偏概全，有些是夸大其词。那些食物相克的说法实在没必要解释，直接无视就好了。

也有些说法，尽管不是牛奶的“罪恶”，不能成为禁忌，但也需要解释一下，合理利用它。第一，牛奶虽然富含钙，但并不会促进泌尿系统结石，包括肾结石和尿道结石。国外流行病学和临床研究证实，配着其他食物一起吃富含钙的奶和奶制品，有利于结合蔬菜、水果、坚果油籽等食物中或多或少存在的草酸，从而减少肾结石的风险。第二，牛奶不会引起贫血。不过需要注意，服用铁剂时不要喝牛奶。这只是因为，大量钙可能会影响铁的吸收。第三，有些人喝了牛奶之后肚子产气，咕噜咕噜地不舒服，属于乳糖不耐受情况，可以考虑喝乳糖水解处理后的牛奶产品。市面上有无乳糖牛奶、零乳糖牛奶、水解乳糖牛奶、舒化奶等很多相关产品，实在不行改喝酸奶。

不过，的确有些人不能喝牛奶，甚至连奶粉、炼乳等都需要远离。这些情况包括：第一，对牛奶有急性过敏者不能碰任何含牛奶的食物。哪怕烹调时加一点也不行。第二，对牛奶有慢性过敏也要一段时间之内戒奶。第三，痤疮（脸上的痘痘）比较严重，而且确实对牛奶有反应的人也要避免牛奶。国外研究表明，牛奶中的类胰岛素生长因子IGF-1和乳清蛋白都有可能对部分人的痤疮有恶化作用。不过，并非人人对牛奶有反应。不妨自己做个试验，坚持一个月不喝牛奶，远离添加奶类的食物，也不喝乳饮料、不用乳清蛋白粉等产品，看看皮肤会不会改善。如果有效果，说明应当远离奶类。当然，脱脂奶、羊奶也一样不能用。第四，腹泻者要避免牛奶。包括正在发生肠道感染的人，和吃坏肚子之后腹泻还没有完全消除的人。在这种肠道感染状态下，原本没有乳糖不耐受的人，也暂时无法分解处理乳糖了。没有分解的乳糖会促进肠道运动，加重腹泻。

总之，如果你喝牛奶后感觉愉快，也没有以上各种情况，那就放心地享用它吧。▲