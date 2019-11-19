健康美食：田园烧排骨
文 怡
原料：排骨500克，玉米一根，胡萝卜1根，豆角100克，酱油、白糖、盐、葱、姜、香叶、桂皮、八角、花椒适量。
做法：1.将排骨洗净，各种香料放入炖煮包中，同时在汤锅中烧一锅水；2.玉米切成段，胡萝卜切成滚刀块，豆角剔除筋后掰成5厘米以上的段备用； 3.水开后，放入排骨，保持大火，待汤面上出现浮沫，排骨变白后，用漏勺捞出；4.汤锅洗净后，重新加入排骨，倒入开水，水量以没过肉表面为准，依次加入酱油、白糖、葱、姜和炖煮包，加盖用中火慢炖；5.汤汁沸腾后，转成小火，煮40分钟，然后加入豆角、玉米、胡萝卜，再煮10分钟，最后根据自己口味调入适量盐即可。
提醒：1.焯烫排骨时，汤锅不能加盖，否则味道会很腥。捞出排骨后，如果上面的血污比较多，可以用开水反复冲洗干净。2.也可以用老抽做这个菜，但是老抽颜色较深，用量要减半，否则肉色会很黑。3.这个菜里还可以加入芋头、土豆、南瓜等，在排骨煮到软烂之后再加即可。▲
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