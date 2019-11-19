以味道命名蔬菜吃得更多

许多不爱吃菜的人称其为“草”，认为这就是蔬菜吃起来的味道。殊不知，你越这么叫它，它就越难吃。美国斯坦福大学一项新研究发现，以“香喷喷”的形容词来命名菜肴可以显著增加人们的食欲，督促人们选择更健康的饮食。

斯坦福大学心理学助理教授艾丽娅·克罗姆博士及其研究小组与餐饮企业合作开展了一项推广健康饮食的试验。研究人员在“难吃”的蔬菜名称前点缀了有关颜色、形状、味道等形容词，并将其展示给参试者。结果发现，“弯弯的橙色胡萝卜”比“胡萝卜”销售量更高。研究团队在美国57所高校的大学生群体中做了进一步调查。在185天的研究期内，研究人员对涉及71道菜品、24种蔬菜的13.8万份订单进行了分析，这些蔬菜的标签大致可以分为“中性描述”“突出健康”和“注重口味”三种。结果显示，与前两者相比，以口味命名的绿色蔬菜订单量分别增加了29%和14%。相同品种蔬菜的菜名前加上形容词后，其摄入总量增加了39%。研究结论发表在美国《心理科学》杂志上。

克罗姆博士指出，主打味道的食品标签之所以有效，是因为其增加了人们对积极味觉体验的期望。比如“蒜”“姜”等口味、“烤”“焖”等烹调法、“嘶嘶”“咕咚咕咚”等感官描述，都有助于推广健康菜肴。这些“新菜名”特别有助于鼓励儿童多吃健康蔬菜，增强体质。▲ （徐 澄）