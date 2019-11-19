老人补维D，养骨又增肌
爱尔兰都柏林圣三一大学开展的一项新研究发现，缺乏维生素D是导致中老年人骨骼肌功能下降的重要因素。
骨骼肌是横纹肌的一种，它附着在骨骼上，起到帮助人体正常运动和保护骨骼的作用。此前的研究普遍认为，体内维生素D不足会引发骨骼病变，但维生素D对肌肉功能的影响尚无定论。圣三一大学的研究团队分析了英国养老跟踪数据库中4157名60岁及以上社区志愿者的数据，根据握力和简易体能状况量表两项基本测试来确定参试者的肌肉功能。结果发现，体内维生素D不足的老年人肌肉虚弱的概率是40.4%，比正常值（21.6%）高约一倍；肌肉功能受损的概率是25.2%，比正常值（7.9%）高约两倍。研究报告发表在近期出版的《养老临床干预》学刊上。
都柏林大学营养学副教授欧萨利文表示，提高老年人肌肉功能要采取综合手段，既要补充维生素D，也要适当加强锻炼，还需合理改善生活和膳食方式。（赵乾铮）
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