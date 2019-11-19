英国食品包装禁用卡通形象

我们去超市购物会发现，货架上不少包装食品印有活泼可爱的卡通形象，吸引小朋友和家长忍不住购买。日前，英国伦敦玛丽女王大学与英国儿童食品组织合作开展了一项大型调查，发现在英国出售的526种食品和饮料包装上使用了卡通形象。其中，51%的食品饱和脂肪、糖、盐含量过高。调查谴责生产厂家和零售商故意操纵儿童和家长购买“危险”的不健康食品，达到推销赢利目的。

英国从2017年7月1日起实施新的食品饮料广告法。新法禁止在与儿童相关的传统或在线媒体及网站上宣传高脂、高盐及高糖的食品和饮料。此次调查指出，如果儿童食品包装营销也遵循同样的条例规定，将有一半的食品饮料广告被取消。食品饮料广告法应包括所有形式的媒体宣传，以及孩子们所能看到的任何广告节目。调查指出，针对儿童食品的营销策略中，使用卡通形象及相关玩具，是继电视广告之后最让父母担心的问题。

调查发现，有21%的食品使用小朋友最喜欢的卡通形象做广告，比如海绵宝宝、小猪佩奇、汪汪巡逻队等。它们大量出现在糖果、巧克力、蛋糕包装上，其中37%属于不健康食品，建议孩子们不要经常食用。调查还发现，在用卡通形象做广告的食品中，仅有94种标有“红绿灯”营养标签，其中32种（占34%）的包装上有饱和脂肪、糖、盐含量过高的红色标签，这些食品被归类为不健康食品。

调查结果强烈呼吁：食品包装上禁用卡通形象为不健康食品做广告；强制标识“红绿灯”营养标签，以使父母有机会做出更健康的选择。▲（肖 晴）