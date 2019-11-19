寒风起，银杏黄，随风飘落街头的除了银杏叶外，还有很多银杏果。因为银杏果有保健效果，所以每到这个季节，路边捡拾银杏果的身影随处可见，有些老人拿回家后就直接煮来吃了。

银杏是第四纪冰川后幸存的古老树种，其叶、种仁和外种皮都含药用成分，被称为“全身都是宝的活化石”。银杏果的种仁叫白果，在我国的食用历史已达上千年，药用也有600多年的历史，早在古医书《神农本草经》上就记载过其功效。其味甘、苦、涩，性平，有毒，归肺、肾经，有敛肺定喘、化痰、止带缩尿的功效，多用于痰多喘咳、带下白浊、遗尿尿频等症。临床上，白果搭配具有辛散功效的麻黄，可治疗冬天由风寒引发的寒喘；配山药、莲子，对妇女的带下病、脾肾虚亏等症有很好的效果。现代研究也承认白果的功效，认为其能预防心脑血管疾病，可降血脂、扩张心血管、防止血栓形成；能美容养颜，抗氧化、延缓衰老；还有抗过敏，消炎杀菌的功效。除此之外，白果含有维生素C、核黄素、胡萝卜素、钙、磷、铁、钾、镁等微量元素，以及银杏酸、银杏酚、五碳多糖等多种营养成分。

“白果虽好，但也不能随便吃，因为它有一定的毒性。”首都医科大学附属北京中医医院药学部副主任药师陈占功给出三点禁忌：1.不可生食。生白果不仅味道苦涩，还含有氰苷、白果酸等有毒物质，故食用前，应先将种皮去掉，浸泡半天以上，煮透后才可食用。2.不宜多食。生食、过量食用白果，轻则头痛头晕、恶心呕吐，重则抽搐、昏迷，甚至导致呼吸麻痹而死亡。建议每天摄入量控制在5~10克，即成人每天不宜超过10颗。一旦发现上述中毒症状，尽快就医。症状轻时，可水煎甘草30克温服。3.儿童慎吃。小孩子对毒素耐受程度低，食用了没有处理好的白果很容易中毒。如果孩子有咳嗽、遗尿等问题，建议在医生指导下服用白果治疗；健康孩子不宜食用白果。

食用白果，方法上也有讲究，建议制成汤饮。首都医科大学附属北京中医医院药学部中药师刘岩给大家推荐了两款。

红白果仁汤。取白果6~8克、红枣10~12个、桂圆肉5~6个、薏米50克、冰糖适量，加清水500毫升，小火煮熟后温服。白果蜂蜜汤。取白果8~10克煮水，水开后加适量蜂蜜，每晚睡前饮用。▲