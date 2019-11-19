猪肉价格为何明显回落

□ 11月份以来，全国有16个省份猪肉价格指数连续两周环比下跌，主要是因为目前全国肉类供给总体有保障，生猪价格下跌带动猪肉价格回落。

□ 猪价回落的另一个重要因素是猪肉进口显著增加。2019年，中国猪肉市场的准许进口国名单继续增加，未来中国猪肉进口来源将会更加多元化，有效补充市场供给。

□ 预计全国生猪产能年底前将会止跌回升，母猪产能将继续恢复性增长。

近来猪肉价格明显回落。农业农村部监测数据显示，11月份以来，全国有16个省份猪肉价格指数连续两周环比下跌。

“近来猪肉价格回落，主要是因为目前全国肉类供给总体有保障，生猪价格下跌带动猪肉价格回落。”中国农业科学院农业信息研究所副研究员朱增勇说。

农业农村部监测数据显示，11月第1周，全国生猪价格为38.18元/公斤，同比上涨172.9%，环比小幅下跌1.4%；全国猪肉价格为58.71元/公斤，同比上涨149.2%，环比微涨0.2%，环比涨幅明显回落。11月第2周，生猪和猪肉价格分别为36.04元/公斤和56.69元/公斤，环比分别下跌5.6%和3.4%。从不同省份来看，天津、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、山东、四川和重庆等地猪肉价格两周回落超5%。天津、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、山东、河南、陕西等地生猪价格降幅比较明显，两周降幅均超过10%。

北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通认为，最近猪价下跌一个重要原因是不得不出栏的压栏猪集中上市。由于压栏时间比较长，又进行了二次育肥，不少毛猪单重已经超过150公斤，甚至达到200公斤。这些毛猪如果继续压栏，将进一步增肥。肥肉过多，城市消费者不接受；如果在本地市场销售，当地消费量又有限。因此，这些已经推迟了一两个月出栏的毛猪，到了不卖不行的时候。“上周，北京新发地农产品批发市场白条猪日均上市量为1351.29头，比上上周增长了5.11%。”刘通说。由于压栏毛猪存量较大，再加上有些毛猪是预留到春节前出栏的，刘通预计，大体型的毛猪会源源不断地供应到春节前后。

猪肉价格明显回落，另一个重要因素是猪肉进口的显著增加。海关总署发布的数据显示，今年前三季度，全国猪肉累计进口132.57万吨，同比增长43.6%。从西班牙、德国、加拿大、巴西和美国的进口量分别为24.71万吨、22.16万吨、17.15万吨、14.40万吨和13.94万吨，合计占总进口量的70%，同比分别大幅增长42.5%、27.6%、38.2%、32.8%和73.3%。

朱增勇表示，由于进口冻猪肉和国内商品冻猪肉库存量较充裕，四季度将会陆续投放，可望有效补充市场供给。此外，2019年中国猪肉市场的准许进口国名单继续增加。新增的意大利9家猪肉企业符合中国要求的冷冻猪肉产品，在8月20日开始入华。阿根廷与中国签署猪肉双向进出口协议，10月份开始向中国出口猪肉。此外，俄罗斯等国也希望打开中国猪肉市场，未来中国猪肉进口来源将会更加多元化。

“在政策保障和市场提振之下，全国生猪产能自第四季度将有望恢复。”朱增勇说，领头的是规模以上养殖户，由于具有资金、技术和人才优势，生猪产能恢复较快。农业农村部监测数据显示，年出栏5000头以上的规模养殖户9月份生猪和能繁母猪存栏环比分别增加了0.6%和3.7%。随着复养和补栏增加，10月份，农业农村部重点监测的400个县生猪存栏环比下降0.6%，降幅继续明显收窄；能繁母猪存栏止跌回升，环比增长0.6%。

经过一年多的疫情防控经验积累，养殖主体的生物安全意识和生物安全水平明显提升，产能总体将呈现恢复性增加趋势。朱增勇预计，全国生猪产能年底前将会止跌回升，母猪产能将继续恢复性增长。年前冻猪肉将会加大投放力度，禽肉等替代肉类国内供给充裕、进口明显增加，虽然在猪肉供给总体偏紧情况下，年底前猪价还有一定上涨空间，但总体将保持稳定。