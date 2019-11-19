北京市首个社区居家养老综合服务平台启动

日间上门陪护每小时40元；上门助浴或床上擦浴每小时80元；陪伴就医包括取号、就诊、化验、缴费等，按小时收费和全程收费不等……以后，家里老人有生活照料、医疗护理、家居用品，甚至出门旅游等方面的需求，不用再发愁找不着“服务源”了，老人及家人都可以在手机上一键下单解决。

昨天下午，全市首个社区居家养老综合服务平台“怡亲安安”在京启动试点，首批辐射全市10个区78个养老服务驿站，为老人打造“家门口”的养老服务基地。

北京市老龄产业协会副会长、协会居家养老专业委员会主任袁芳介绍，北京“三边四级”就近养老服务布局已经基本形成，但在满足老年人刚性需求和多样化养老服务需求的问题上，仍然存在许多堵点、难点。此次启动服务的“怡亲安安”社区居家养老综合服务平台，就是为了解决老年人家庭、养老服务提供商、养老服务驿站之间供需信息不对称的情况，为老人提供精准服务。这也是北京首个以养老服务为主、以老年用品为辅的养老综合服务平台。

目前，已上线的5项养老服务包括：生活照护、保姆护工、医疗保健、居家改造、文旅康养，5大主题涉老产品包括：床上用品、卫浴用品、代步用品、生活用品、生鲜食品等。

记者看到，已上线的为老服务内容均细致分类。整体服务分为“上门”和“站内”两大部分。老人或家属通过扫描二维码，关注小程序后，选择就近的驿站，即可预约下单。驿站可以提供的服务就可以直接派工安排服务，驿站不能提供的则向服务商派单，由服务商提供入户服务。

上门照护服务中，除了上门送餐、助浴、清洗衣物、打扫卫生常规服务外，还提供伤口拆线和压疮、吸痰、鼻饲等专业护理，以及个性化的陪伴拜访、购物服务。同时，中度及重度失能老人的专业照护服务也可在线下单。

而且，老年人常用康辅具也不用再“满世界淘换”了，从护理床、轮椅、卫浴辅具等“大件儿”，到放大镜、无线遥控插座等“小件儿”，平台上都已基本齐备。

记者注意到，平台服务从几十元到上万元不等。市老龄产业协会相关负责人表示，老人在下单养老服务驿站提供的生活照料、助餐助洁等19类纳入服务流量补贴的服务项目时，均可使用北京通—养老助残卡，享受老年服务补贴。

袁芳介绍，该平台建立备案管理、准入退出、质量监管、投诉处理等机制。签约的服务商、供应商主要是从北京市老龄产业协会的200多家会员单位中，筛选出适合的服务产品，均经过审核，且服务商提供给平台的价格要低于市场价格。目前，包括服务商、服务产品、服务清单都向北京市民政局进行了备案。

同时，平台制定纠纷解决机制和退出机制。入驻平台的服务商、供应商要缴纳保证金，一旦发生侵害老年人权益的问题，要先行赔付，不能让老年人的权益受到损害。如果企业产品确实损害了老年人权益，将被即刻清除。

平台从昨日正式上线，先期仅选取部分养老服务项目和产品供应商，在全市70多家养老驿站进行运营试点。明年3月开始，将通过试点总结经验完善方案后向全市养老服务驿站、养老照料中心、养老机构等铺开。（记者 金可）