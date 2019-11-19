福建及三明市医改经验再获推广
我国明确24项医改任务目标
据新华社电 （记者屈婷、陈弘毅）近日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》，明确了7个方面共24项医改任务目标。
通知说，福建省和三明市医改方向正确、路径清晰、措施有力、成效明显，是全国医改的标杆。专家指出，其医改经验的核心在于医疗、医保、医药“三医”联动改革，主要通过补充医疗资源的短板、推进分级诊疗，解决“看病难”问题；通过降低药品耗材流通费用、规范医疗行为，解决“看病贵”问题。
当前，医改进入到深水区和攻坚期，更需要针对性地破解群众看病就医的痛点堵点问题，以钉钉子精神抓好医改任务落实。这24项医改任务聚焦7个方面的重点问题：一是切实加强医改组织领导；二是加大药品耗材集中采购改革力度；三是严格医疗机构绩效考核和药品耗材使用监管；四是及时动态调整医疗服务价格；五是加大薪酬制度改革创新力度；六是大力推进医保精细化管理；七是构建优质高效的整合型医疗服务体系。
其中，加大药品耗材集中采购改革和及时动态调整医疗服务价格备受关注。通知提出，扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围；各地要积极采取单独或跨区域联盟等方式，对未纳入的药品开展带量、带预算采购；按类别探索高值医用耗材集中采购。
在医疗服务价格方面，通知提出，抓住开展药品耗材集中采购、取消医用耗材加成等改革窗口期，通过腾笼换鸟的方式，及时相应调整医疗服务价格，支持公立医院运行机制和薪酬制度改革。建立医疗服务价格动态调整机制，2020—2022年各地要每年进行调价评估，达到启动条件的要及时调整医疗服务价格。
通知强调，各省份要结合实际制定推广福建省和三明市医改经验、深化医改的工作方案，不能简单照搬照抄，不搞“一刀切”。
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